Pedro Sánchez pone en marcha la maquinaria electoral, pero el PSOE va como pollo sin cabeza

Pedro Sánchez intenta sobrevivir a toda la corrupción y putrefacción política y moral que salpica a su Gobierno, su partido y su círculo íntimo.

El marido de Begoña intenta escapar de todos los chanchullos de la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo y de los escándalos de presuntos acosadores dentro del PSOE, encubiertos por su Ejecutiva.

Lo más grave es que quienes han caído no son “simples militantes”, como dicen ahora desde Moncloa y Ferraz. Son las personas de máxima confianza de Sánchez, quienes le ayudaron a asaltar el poder en el PSOE, primero, y en el Congreso, después.

Es llamativo cómo hay “analistas” políticos que se preguntan cómo elegía el líder del PSOE a sus manos derechas e izquierdas. No es que se haya equivocado o le hayan engañado.

Sánchez eligió a Ábalos, Cerdán, Paco Salazar y a toda la rémora que ha rodeado al ‘tiburón’ socialista todos estos años porque sabían y apoyaban que era capaz de todo, como pactar con Bildu —una de las razones de su caída en desgracia dentro de Ferraz— o de saltarse cualquier norma con tal de conseguir su objetivo político del momento.

Ahora, con sus hombres de confianza caídos en desgracia y con sus operaciones “yo no sé nada” y “actuamos a tiempo” activas, el galgo de Paiporta ha encendido la maquinaria electoral para intentar escapar hacia adelante.

Sin embargo, los socialistas andan como pollo sin cabeza, porque las principales fichas de Sánchez han caído en desgracia por sus chanchullos, su machismo y su “vida disoluta”.

Tan desnortados andan en Ferraz y Moncloa que consideran que es una buena idea poner un candidato en Extremadura que está procesado por corrupción, en un caso que implica al hermano del propio presidente del Gobierno.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el “24×7” de este martes, 9 de diciembre, junto al periodista Ramón Cendoya.