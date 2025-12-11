En Moncloa no descartan que trinquen a Sánchez y se lo lleven a la prisión de Soto del Real

Aumenta el ‘incendio’ en Moncloa y en Ferraz.

Lo que ha trascendido en las últimas horas redimensiona todavía más la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo y que ya debería haber sido rebautizada como el caso Pedro Sánchez.

Ayer detuvieron a la fontanera del PSOE, Leire Díez, y al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández —quien, entre otras cosas, era hombre de confianza de María Jesús Montero— por chanchullos con contratos públicos.

Estas detenciones confirman lo que todos sabíamos: que el Gobierno y el PSOE de Pedro Sánchez son una gran organización criminal, con tentáculos en todos los entes e instituciones públicas.

La detención de Díez destruye el relato de que era simplemente una ‘pequeña Nicolás’ que pasaba por ahí y confirma su cercanía con Santos Cerdán —cabe recordar cómo a la mano derecha de Sánchez le podían las ganas de echarle mano a la SEPI—.

Por su parte, la detención de Fernández acerca el fuego a la vicepresidenta y ministra de Hacienda. El número dos de ‘Chiqui’ Montero aumentó meteóricamente su patrimonio desde que ascendió al ‘brazo inversor’ de Hacienda y tras su paso por Servinabar, empresa fundamental de la trama de corrupción y en la que tenía participación Cerdán.

Además, hoy ha caído preso Antxón Alonso, el socio de Santos Cerdán, justamente en Servinabar y personaje inmiscuido en las negociaciones con Bildu y PNV.

La UCO está realizando este jueves varios registros en varias ciudades, en empresas vinculadas a Servinabar, en el marco de la investigación abierta en la Audiencia Nacional.

A todo esto se suma el registro de las oficinas de Plus Ultra por parte de agentes de la UDEF. El rescate de la aerolínea con vínculos chavistas —que costó 53 millones— en plena pandemia fue polémico y siempre ha generado rumores sobre la irregularidad de la operación, en especial porque no era una ‘empresa estratégica’.

El caso —llevado con hermetismo— tendría como objetivo una investigación por un supuesto delito de blanqueo de capitales. El polémico rescate se produjo mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI.

El círculo se cierra sobre el marido de Begoña. Al paso que vamos, en Moncloa ya no descartan que el próximo en dormir en la prisión de Soto del Real sea el propio Pedro Sánchez.

Alfonso Rojo aborda este y otros temas de actualidad en el ‘24×7’ de este jueves, 11 de diciembre, junto al escritor Blanco Corredoira.