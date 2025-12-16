Pilar Alegría dimite por el escándalo Salazar ¿Cuándo Sánchez?

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha presentado su dimisión este martes tras el Consejo de Ministros, en medio de la polémica generada por su encuentro con Francisco ‘Paco’ Salazar, el exasesor de Pedro Sánchez cesado por denuncias de acoso sexual.

Aunque Alegría ha enmarcado su salida en la necesidad de centrarse en su candidatura a la presidencia de Aragón para las elecciones del próximo 8 de febrero, fuentes socialistas apuntan a que la presión acumulada por el escándalo Salazar ha acelerado la decisión, evitando un mayor desgaste en el Ejecutivo.

La dimisión ha provocado reacciones inmediatas en el panorama político, con la oposición reclamando explicaciones más profundas y el inicio de reformas para reforzar los mecanismos de control.

Para analizar la actualidad política del momento, Josué Cárdenas pasa revista a la agenda del día en una nueva edición de ‘La Burbuja’.