La UCO caza varios mensajes sobre las reuniones de Zapatero con la SEPI durante el rescate de Plus Ultra

No es de extrañar que Koldo García y José Luis Ábalos estén fritos porque les sean devueltos sus dispositivos móviles.

Mientras sigan, por orden judicial, en manos de los agentes de la UCO, se va a saber lo más grande.

Y es que, tal y como cuenta este 16 de diciembre de 2025 el diario ‘ABC‘, resulta que en sus teléfonos se ha hallado un auténtico filón de mensajes de José Luis Rodríguez Zapatero con varios ministros del Gobierno de Pedro Sánchez y que, obviamente, tienen que ver con las reuniones con la SEPI.

En esta oportunidad, la conversación a la que la UCO ha podido acceder es una entre Zapatero, el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá y el presidente de la SEPI en las negociaciones rescates de Air Europa y Plus Ultra.

La captura de esta charla fue vista en el teléfono del empresario Víctor de Aldama.

Pero, ¿quién envió esa imagen? Pues nada más y nada menos que Koldo García, quien no tuvo el menor reparo en mandarle la conversación que había mantenido con José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes.

El mensaje data del 7 de septiembre de 2020.

El entonces también secretario de Organización del PSOE y titular de Transportes trasladó a su asesor y mano derecha, ese hombre que ahora Pedro Sánchez dice no conocer, un mensaje que había recibido de una tercera persona no identificada:

Está Zapatero reunido ahora mismo con el ministro de Inclusión y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo. Para que lo sepas.

Koldo García respondió así:

Me ha dicho Bartolomé que estaría esta mañana.

Ese tal Bartolomé es Bartolomé Lara, actual vicepresidente de la SEPI y que fue esencial para poder proceder a priorizar el rescate de una aerolínea como Plus Ultra.

De hecho, Víctor de Aldama era quien conocía a fondo todos los movimientos del expresidente del Gobierno gracias a su relación estrecha con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.