Sánchez celebra su última Navidad en Moncloa, la siguiente será en Soto del Real

Ya comenzó el inicio del fin del sanchismo.

Pedro Sánchez se ha llevado un batacazo en Extremadura que le está complicando la vida. Por primera vez, el golpe electoral —y ya van unos cuantos— le ha dejado sin aire y ha perdido el agarre que tenía sobre el PSOE.

Pese a la debilidad parlamentaria, el marido de Begoña había logrado mantener su voluntad en Ferraz gracias a la eliminación de la disidencia interna. Sin embargo, haber decidido imponer a un candidato no ya imputado, sino procesado por la Justicia, como Gallardo —amiguete de David, su hermano, procesado por el mismo caso— ha sido algo intragable para la militancia, más aún cuando se suma a los casos de acoso a mujeres que han surgido en las últimas semanas y que fueron tapados por la formación que presume de ser feminista.

El hecho de que Sánchez sea un perdedor consumado en las elecciones —su «fortaleza» es su falta de valores y ética, que le permite pactar hasta con el diablo, si es necesario— ha vuelto a quedar demostrado. Los extremeños no solo despreciaron a Gallardo, sino que también lo hicieron con el presidente del Gobierno.

La falacia sobre la que basó su campaña en 2023 ya no cuela. Azuzar el miedo a la «extrema derecha» no sirve cuando lo que se ofrece son mentiras, miseria e imputados por chanchullos.

Y es que la corrupción que ahoga a su Ejecutivo, a su partido y a su círculo íntimo no va a desaparecer por mucho que lo intenten los de la sincronizada.

Las mascarillas, los rescates millonarios, los enchufes, las cátedras irregulares, los contratos amañados, el consumo de prostitución… los presuntos delitos son más largos que la carta de un niño pidiendo juguetes a los Reyes Magos.

Los casos judiciales siguen avanzando y la soga al cuello de Sánchez se estrecha, porque cada vez resulta más evidente que es imposible que no supiese nada de lo que estaba pasando bajo sus narices.

Todo este panorama hace prever que Sánchez celebrará sus últimas Navidades en Moncloa y que las siguientes las pasará en Soto del Real.

Alfonso Rojo aborda este y otros temas de actualidad en el ‘24×7’ de este miércoles, 24 de diciembre, junto a Eurico Campano y Bertrand Ndongo.