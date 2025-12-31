12 uvas, 12 escándalos: la España que deja Sánchez a cierre de 2025

Acaba 2025 y es tiempo de resúmenes.

Políticamente, este ejercicio acabará siendo recordado por los grandes escándalos que han marcado la legislatura de Pedro Sánchez, un Gobierno lastrado por la corrupción, el desgaste institucional y la inestabilidad energética.

Lejos de traer prosperidad, el sanchismo deja una España dividida, con la confianza en las instituciones por los suelos y una economía vulnerable ante fallos sistémicos. Esta es la herencia de un presidente que prometía regeneración y acabado entregando opacidad, nepotismo y caos.

El gran apagón del 28 de abril: El colapso eléctrico que dejó a toda la Península Ibérica a oscuras durante horas, con pérdidas millonarias y un sistema al límite por la obsesión ideológica con las renovables sin respaldo suficiente. Un aviso ignorado que expuso la fragilidad de la transición energética impulsada por el Gobierno. Caso Koldo-Ábalos: La trama de mascarillas fraudulentas durante la pandemia, con comisiones millonarias y el exministro José Luis Ábalos en el centro, procesado y con vínculos directos al núcleo duro de Sánchez. Implicación de Santos Cerdán: El número 3 del PSOE, exsecretario de Organización, dimitido y procesado por presunta organización criminal y cohecho en la extensión del caso Koldo, salpicando la cúpula del partido. Caso Begoña Gómez: La esposa del presidente investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, con un juez determinando que, de ir a juicio, sería ante tribunal popular. El hermano de Sánchez, David Azagra: Procesado por malversación y prevaricación en su cargo público en Badajoz, desmontando la excusa gubernamental de «lawfare» familiar. Fiscal General Álvaro García Ortiz: Condenado por revelación de secretos, un hito inédito que cuestiona la independencia judicial bajo un Gobierno que mantiene a sus fieles a toda costa. Escándalos de acoso sexual en el PSOE: Una cascada de denuncias contra dirigentes como Francisco Salazar (hombre de confianza de Sánchez) y José Tomé (presidente de Diputación de Lugo), que ha dinamitado la bandera feminista del partido. Leire Díez, la «fontanera» del PSOE: Detenida por presuntas operaciones opacas y vínculos con tramas de influencia, encarnando el lado oscuro de las cloacas socialistas. Pagos irregulares en efectivo del partido: Investigaciones sobre «lagunas bancarias» en la caja del PSOE para Ábalos y Koldo, entre 2017 y 2024, que apuntan a financiación opaca. Plusultra y Delcy Rodríguez: El rescate millonario a la aerolínea venezolana, con sospechas de lavado y favores al régimen chavista, que sigue pesando como símbolo de alineamiento ideológico por encima de los intereses españoles. Pérdida de apoyos parlamentarios: Ruptura con Junts, tensiones con PNV y Sumar exigiendo reformas profundas, dejando al Gobierno en minoría absoluta y sin Presupuestos estables. Desgaste institucional y crisis de credibilidad: Un año cerrado con detenciones, registros en ministerios y un PSOE fracturado, donde el propio Sánchez admite errores pero se aferra al poder sin asumir responsabilidades reales.

Estas no son uvas de la suerte, sino amargas realidades que dejan a España más vulnerable, con un Gobierno acorralado por la Justicia y desconectado de los problemas reales de los ciudadanos: inflación persistente, inseguridad energética y una política convertida en culebrón judicial.