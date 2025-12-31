'24X7'

12 uvas, 12 escándalos: la España que deja Sánchez a cierre de 2025

Acaba 2025 y es tiempo de resúmenes.

Políticamente, este ejercicio acabará siendo recordado por los grandes escándalos que han marcado la legislatura de Pedro Sánchez, un Gobierno lastrado por la corrupción, el desgaste institucional y la inestabilidad energética.

Lejos de traer prosperidad, el sanchismo deja una España dividida, con la confianza en las instituciones por los suelos y una economía vulnerable ante fallos sistémicos. Esta es la herencia de un presidente que prometía regeneración y acabado entregando opacidad, nepotismo y caos.

  1. El gran apagón del 28 de abril: El colapso eléctrico que dejó a toda la Península Ibérica a oscuras durante horas, con pérdidas millonarias y un sistema al límite por la obsesión ideológica con las renovables sin respaldo suficiente. Un aviso ignorado que expuso la fragilidad de la transición energética impulsada por el Gobierno.
  2. Caso Koldo-Ábalos: La trama de mascarillas fraudulentas durante la pandemia, con comisiones millonarias y el exministro José Luis Ábalos en el centro, procesado y con vínculos directos al núcleo duro de Sánchez.
  3. Implicación de Santos Cerdán: El número 3 del PSOE, exsecretario de Organización, dimitido y procesado por presunta organización criminal y cohecho en la extensión del caso Koldo, salpicando la cúpula del partido.
  4. Caso Begoña Gómez: La esposa del presidente investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, con un juez determinando que, de ir a juicio, sería ante tribunal popular.
  5. El hermano de Sánchez, David Azagra: Procesado por malversación y prevaricación en su cargo público en Badajoz, desmontando la excusa gubernamental de «lawfare» familiar.
  6. Fiscal General Álvaro García Ortiz: Condenado por revelación de secretos, un hito inédito que cuestiona la independencia judicial bajo un Gobierno que mantiene a sus fieles a toda costa.
  7. Escándalos de acoso sexual en el PSOE: Una cascada de denuncias contra dirigentes como Francisco Salazar (hombre de confianza de Sánchez) y José Tomé (presidente de Diputación de Lugo), que ha dinamitado la bandera feminista del partido.
  8. Leire Díez, la «fontanera» del PSOE: Detenida por presuntas operaciones opacas y vínculos con tramas de influencia, encarnando el lado oscuro de las cloacas socialistas.
  9. Pagos irregulares en efectivo del partido: Investigaciones sobre «lagunas bancarias» en la caja del PSOE para Ábalos y Koldo, entre 2017 y 2024, que apuntan a financiación opaca.
  10. Plusultra y Delcy Rodríguez: El rescate millonario a la aerolínea venezolana, con sospechas de lavado y favores al régimen chavista, que sigue pesando como símbolo de alineamiento ideológico por encima de los intereses españoles.
  11. Pérdida de apoyos parlamentarios: Ruptura con Junts, tensiones con PNV y Sumar exigiendo reformas profundas, dejando al Gobierno en minoría absoluta y sin Presupuestos estables.
  12. Desgaste institucional y crisis de credibilidad: Un año cerrado con detenciones, registros en ministerios y un PSOE fracturado, donde el propio Sánchez admite errores pero se aferra al poder sin asumir responsabilidades reales.

Estas no son uvas de la suerte, sino amargas realidades que dejan a España más vulnerable, con un Gobierno acorralado por la Justicia y desconectado de los problemas reales de los ciudadanos: inflación persistente, inseguridad energética y una política convertida en culebrón judicial.

