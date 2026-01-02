El vía crucis de Pedro Sánchez acabará en elecciones este 2026

Ya lo dijo Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular) en su balance de 2025.

2026 será un año de auténtico calvario para Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno dejó 2025 con un reguero de escándalos de corrupción que han salpicado al PSOE y directamente a La Moncloa.

Este vía crucis podría culminar en la convocatoria anticipada de elecciones generales a lo largo del año, ante la imposibilidad de sostener un Gobierno cada vez más aislado y desgastado.

Lo cierto es que el sanchismo está más debilitado que nunca.

Por un lado, una nueva prórroga forzada de los Presupuestos Generales del Estado, la ruptura irreversible con Junts, uno de los pilares de la investidura; tensiones crecientes con Sumar y un rosario de casos judiciales que no cesan: desde el ingreso en prisión de figuras clave como Santos Cerdán y José Luis Ábalos, así como el exasesor del ministro, Koldo García, hasta las investigaciones sobre el hermano del presidente, David Sánchez, o el entorno de Begoña Gómez, pasando por denuncias de acoso sexual en las filas socialistas. Todo ello, culminado con la debacle electoral en Extremadura, donde el PSOE perdió un feudo histórico ante el PP.

El calendario electoral de 2026 no ayuda al Gobierno: citas autonómicas en Aragón (8 de febrero), Castilla y León (15 de marzo) y Andalucía (posiblemente junio), donde las encuestas auguran nuevas derrotas socialistas. Estas urnas actuarán como termómetro nacional y podrían forzar a Sánchez a adelantar las generales, coincidiendo quizá con Andalucía para minimizar el castigo. El PNV, por su parte, ya ha vaticinado comicios antes o después del verano.

Mientras Sánchez insiste en agotar la legislatura hasta 2027 —y presume de una economía «como un cohete»—, la realidad parlamentaria es otra: sin mayoría estable, gobernando a base de decretos y con socios que exigen concesiones imposibles como la financiación singular para Cataluña o transferencias al País Vasco. La oposición ve en esto el fin de ciclo de un presidente aferrado al poder a cualquier precio, pactando con independentistas y bilduetarras mientras España sufre inestabilidad y descrédito internacional.

Sobre este y otros asuntos se hablará este 2 de enero de 2026 en una nueva edición de ‘24×7‘, el programa que en Periodista Digital dirige y presenta Alfonso Rojo y que en esta ocasión contará con dos analistas de lujo, Pedro Pedrosa y Mariano Calabuig.