¡El futuro de Zapatero, Delcy y Sánchez unido!

¡Atención, España! El futuro de José Luis Rodríguez Zapatero, Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez está más unido que nunca, y no precisamente por el bien de nuestra nación. Mientras Nicolás Maduro pudre en una cárcel yanqui tras su captura por Trump, la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez ha asumido el poder interino en Venezuela, y adivinen quién está pilotando desde las sombras el plan para blanquearla y convertirla en una «tecnócrata respectable»: ¡el eterno mediador Zapatero!

Fuentes solventes revelan que Zapatero, el mismo que nos llevó a la ruina en 2008 y ahora vive como un millonario gracias a sus «gestiones» en Caracas, está moviendo hilos para normalizar a Delcy, esa figura sancionada por la UE por violaciones de derechos humanos. Junto a su fiel escudero Eudoro González, el expresidente opera desde España para venderla como la «pieza clave» en la transición, ignorando que es pura continuidad chavista. ¿Casualidad que Trump la haya dejado al mando? ¡No! Es el mismo plan que Zapatero ha defendido durante una década: perpetuar el régimen sin Maduro, pero con los mismos ladrones al timón.

Y aquí entra Pedro Sánchez, el sanchismo en estado puro. Su Gobierno no solo mantuvo contactos turbios con Delcy –recordemos el Delcygate, con Ábalos en Barajas recibiéndola de madrugada pese a las sanciones, y el «bien» de Sánchez por WhatsApp–, sino que ahora ofrece «mediación» para una transición que huele a rendición ante el chavismo 2.0. Sánchez ya ha anunciado que hablará con Delcy y con la oposición exiliada, pero ¿a quién creemos? Al que rescató Plus Ultra con millones públicos para amigos de Zapatero, al que miró para otro lado con las maletas sospechosas de Delcy.

Esta triada roja –Zapatero como «príncipe» de Delcy (como ella le llama), Delcy como guardiana de secretos del PSOE, y Sánchez como ejecutor en Moncloa– representa el mayor peligro para España. Querellas contra Zapatero por blanqueo y colaboración con narcotraficantes, investigaciones en EE.UU. que le señalan directamente, y un patrimonio que ha crecido misteriosamente paralelo a sus viajes a Caracas… ¡Todo encaja!

Mientras la oposición real venezolana sufre, aquí el PSOE sigue coqueteando con el régimen que nos ha traído corrupción, maletas de oro y petrodólares sucios. ¿Permitiremos que esta alianza chavista dicte nuestro futuro? ¡No! Es hora de exigir investigaciones a fondo, que Delcy no tire de la manta (o sí, para que caigan todos), y que España se ponga del lado de la libertad, no de los dictadores.

