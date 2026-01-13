Paco Rosell suelta la bomba sobre Plus Ultra: «Es la caja negra del zapaterismo y del sanchismo»

Francisco Rosell es uno de los grandes del periodismo español, con más de cuatro décadas en diferentes medios.
Comenzó a desarrollar su actividad profesional en 1975, en ‘El Correo de Andalucía‘. Posteriormente, y ya en Sevilla, fue responsable de la información local y luego, como redactor jefe, siguió informativamente el proceso de construcción de la autonomía andaluza.
En 1982, se incorporó a ‘Diario 16‘ de Andalucía, donde fue director en el periodo 1985-1996 por designación de Pedrojota Ramírez. Posteriormente, fue director-fundador de ‘El Mundo de Andalucía‘, rotativo que dirigió hasta 2015 y durante cuyo mandato se revelaron episodios periodísticos del calado del fraude millonario de los ERE.
Entre 2017 y 2022 ejerció la dirección de ‘El Mundo‘, posteriormente dirigió el digital ‘Vozpópuli‘ y actualmente, colabora con El Debate con una columna semanal.
En su conversación con el director de Periodista Digital, Alfonso Rojo, ha analizado la actualidad de España, los escándalos que salpican a Pedro Sánchez, al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y hasta el estado actual del periodismo.
Plus Ultra es la caja negra del zapaterismo y también del sanchismo.
Maduro financió la campaña de Sánchez para dirigir la Internacional Socialista.
Sánchez ha podemizado al PSOE.
Sánchez ha pasado de una banda a otra, del Peugeot a la de los Rodríguez: Delcy, Jorge y Zapatero.
El petróleo de Venezuela ha financiado a Podemos y al propio Sánchez.
Alguien tenía que decirle en la cara a Zapatero que estaba mintiendo, y yo estaba ahí.
Delcy y su hermano no son mejores que Maduro: por algo tienen la prohibición de entrar en Europa.
Marco Rubio es el artífice de la transición en Venezuela.
Sánchez está en una situación límite: no puede gobernar y solo espera un «cisne negro».
Sánchez va a cambiar las reglas del juego para mantenerse en el poder.
Uno de los motivos del crecimiento de Vox es que Sánchez se está cargando la clase media.
Sánchez va a aguantar todo lo que pueda sin convocar elecciones: si pudiera retrasarlas, lo haría.
“Los negocios en Venezuela pueden acabar con Sánchez, pero lo que más daño le hace son los casos de Begoña y de su hermano.
“El sanchismo ha convertido a TVE en una fábrica de bulos.
En TVE han eliminado a los periodistas y han metido a activistas sanchistas.
TVE ahora entretiene a la gente, pero no informa, siguiendo el manual de Goebbels.