Paco Rosell suelta la bomba sobre Plus Ultra: «Es la caja negra del zapaterismo y del sanchismo»

Francisco Rosell es uno de los grandes del periodismo español, con más de cuatro décadas en diferentes medios.

Comenzó a desarrollar su actividad profesional en 1975, en ‘El Correo de Andalucía‘. Posteriormente, y ya en Sevilla, fue responsable de la información local y luego, como redactor jefe, siguió informativamente el proceso de construcción de la autonomía andaluza.

En 1982, se incorporó a ‘Diario 16‘ de Andalucía, donde fue director en el periodo 1985-1996 por designación de Pedrojota Ramírez. Posteriormente, fue director-fundador de ‘El Mundo de Andalucía‘, rotativo que dirigió hasta 2015 y durante cuyo mandato se revelaron episodios periodísticos del calado del fraude millonario de los ERE.

Entre 2017 y 2022 ejerció la dirección de ‘El Mundo‘, posteriormente dirigió el digital ‘Vozpópuli‘ y actualmente, colabora con El Debate con una columna semanal.

En su conversación con el director de Periodista Digital, Alfonso Rojo, ha analizado la actualidad de España, los escándalos que salpican a Pedro Sánchez, al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y hasta el estado actual del periodismo.