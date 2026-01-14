Huele que apesta a cortina de humo sanchista lo de Julio Iglesias para tapar a Begoña, Ábalos y Koldo

Es más raro que un pingüino en el desierto.

Sin querer afirmar tajantemente que sea inocente —de todo se ve en esta vida—, mucho de lo que rodea la acusación sobre presuntos abusos de Julio Iglesias a dos empleadas en sus mansiones del Caribe genera, al menos, algunas preguntas.

Empezando por el estado de salud del cantante, muy deteriorado en los últimos tiempos.

Pero, más allá de la presunta agresión, lo cierto es que el artista se ha convertido en la nueva arma arrojadiza de la izquierda para intentar atacar a sus rivales políticos, pasándose por el arco del triunfo la presunción de inocencia, dictando sentencia antes de que se abriese cualquier causa judicial y pidiendo que se retirara cualquier reconocimiento a la voz de Soy un truhán, soy un señor.

Si la semana pasada eran Venezuela y Groenlandia, la estrategia de Moncloa y del resto de la izquierda y extrema izquierda es sacar el tema de Julio Iglesias hasta la saciedad para evitar que se hable de los casos de corrupción que salpican al Gobierno, al partido y al círculo cercano de Pedro Sánchez.

Además, impulsarán el relato de que si no te sumas al linchamiento de Julio Iglesias, entonces defiendes los abusos y las violaciones a las mujeres. Los mismos que callaron durante meses lo de Paco Salazar, lo de Errejón, que reducen penas a abusadores, desprotegen a las mujeres víctimas de violencia de género con pulseras que fallan cada dos por tres, las vejaciones a mujeres en Irán o los derechos humanos en Venezuela, de nuevo pretenden dan lecciones.

Desde Moncloa y Ferraz esperan que, hablando del cantante, no se recuerden la montaña de estiércol que los aplasta como los negocios del suegro del líder del PSOE, la cátedra fantasma de su mujer, los enchufes de su hermano, los presuntos abusos, así como la prostitución consumida por altos cargos socialistas, y toda la larga lista de corrupción que define al sanchismo.

Alfonso Rojo aborda este y otros temas de actualidad en el 24×7 de este miércoles, 14 de enero, junto al periodista Xavier Horcajo y al portavoz de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Madrid, Jesús Martínez.