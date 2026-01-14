Julio Iglesias, Adolfo Suarez, Plácido Domingo… ¿quién será el siguiente para el PSOE?

España vive una nueva ola de denuncias por agresiones y acosos sexuales que, casualmente, siempre apuntan a iconos de la derecha, la Transición o el éxito personal lejos del establishment progre.

El último en la diana: Julio Iglesias, acusado por dos exempleadas de sus mansiones en el Caribe de delitos graves como agresión sexual, acoso y hasta trata de seres humanos (según la investigación de elDiario.es y Univision, ya en manos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional).

Pero no es la primera vez. Recordemos la secuencia:

Plácido Domingo: en 2020, varias mujeres lo acusaron de acoso sexual en el mundo de la ópera. La izquierda pidió retirar sus honores (incluida la Medalla de Oro de Madrid o reconocimientos internacionales). El PP de Almeida y Ayuso se negó: «¿Por qué vamos a hacerlo?», dijo el alcalde. No hubo condena judicial firme, pero el daño quedó hecho.

Adolfo Suárez: hace poco más de un año, una denuncia póstuma por supuestos abusos de hace 40 años. TVE le dedicó amplios reportajes. El Gobierno apoyó «no cuestionar la palabra de la víctima» (Ana Redondo dixit), mientras Podemos pedía borrar su nombre del aeropuerto de Barajas. Presunción de inocencia… cero. Suárez, muerto, no podía defenderse.

Y ahora Julio Iglesias, el cantante más universal de España, el que llenó estadios cuando el PSOE aún presumía de modernidad.

Santiago Abascal lo tiene claro: «El Gobierno quiere que hablemos de esto para no hablar de la corrupción del hermano de Sánchez, de Begoña Gómez o de los número dos del PSOE».

José Manuel Soto fue más directo en X: «Fueron a por el rey Juan Carlos, luego Plácido Domingo, luego Adolfo Suárez y ahora Julio Iglesias. El objetivo: destruir a las glorias de España».

Mientras, el PP cierra filas. Isabel Díaz Ayuso: «Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. Madrid jamás contribuirá al desprestigio de Julio Iglesias». Almeida repite: hipocresía de la izquierda, que pide retirar medallas a Iglesias pero miró para otro lado con Errejón, Salazar, Koldo o los prostíbulos que supuestamente financiaron al entorno de Moncloa.

¿Y el PSOE? Silencio sepulcral o tibias condenas genéricas. Ana Redondo defiende «llegar hasta el final» en el caso Iglesias, pero dentro de casa el #MeToo parece tener fecha de caducidad: casos internos se investigan a cámara lenta o se minimizan. Doble rasero en estado puro.

La pregunta flota en el ambiente: ¿quién será el siguiente? ¿Otro icono cultural o deportivo que no comulgue con el sanchismo? ¿O seguirán rebuscando en el pasado para tapar el presente?

