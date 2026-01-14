Soto Ivars da en el clavo sobre la defensa de Pablo Iglesias, su panfleto y Podemos a los ayatolás de Irán

Vergonzoso.

Y después van de «feministas» y «demócratas».

El escritor Juan Soto Ivars ha reflexionado sobre la defensa de Pablo Iglesias, su tabloide Canal Red –en el que pululan sórdidos tertulianos– y su partido, Podemos del régimen de los ayatolás, en medio de las protestas masivas en Irán y la represión brutal que han sufrido los manifestantes.

La sanguinaria respuesta de la dictadura persa a las manifestaciones ha dejado más de 500 muertos y 10.000 detenidos, generando críticas por parte de (casi) todo el mundo. Y entre este estupor, llama la atención la nula crítica por parte de la formación que dirige desde las sombras la pareja de Irene Montero.

Los nexos de la dictadura persa con el líder del partido de extrema izquierda han sido reconocidos por él mismo. Basta recordar cómo sacaba pecho cuando le afeaban por cobrar de HispanTV: «A los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y España un mensaje de izquierdas para desestabilizar a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos?».

Aunque ahora le molesta que salga a relucir su relación comercial con los ayatolás lapidadores —y con la narcodictadura chavista—, lo cierto es que han cobrado . Y muy probablemente lo sigan haciendo.

Y esto lo pone de manifiesto magistralmente Soto Ivars:

«Si no hay dinero, ¿por qué te callas? Qué otra consideración —aparte del dinero— puede hacerte callar cuando le dedicas 24/7 a la propaganda de las mujeres que se liberan y de los pueblos que derriban tiranías, y estás callada con los ayatolás».

Es tan obvia la relación comercial que el autor de Esto no existe o La casa del ahorcado insiste en que tendrían que «operarle la cabeza» para comprender cómo alguien con un mínimo de decencia podría solidarizarse con una teocracia que refleja todo lo peor del ser humano solo por un motivo ideológico: