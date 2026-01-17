Andrés Villavicencio adelanta a Alfonso Rojo cuándo quedará erradicado el régimen del terror chavista en Venezuela

Andrés Villavicencio, nacido en 1993 en Punto Fijo, en el estado de Falcón (Venezuela) es un abogado y activista político, conocido por su rol como testigo electoral en las elecciones presidenciales de Venezuela en 2024 y su posterior exilio debido a la persecución del régimen de Nicolás Maduro.

Es abogado de profesión. Desde los 17 años (aproximadamente en 2010), se afilió al partido Primero Justicia, identificándose con su ideología de centro-derecha y liberal, influenciada por autores como Ayn Rand. Ha sido activista político y ha actuado como testigo electoral en más de ocho procesos electorales, siempre en el mismo centro de votación en Punto Fijo.

Profesionalmente, no ejerció la abogacía en Venezuela debido a la corrupción y falta de aplicación del derecho en el sistema judicial, lo que describió como algo que le «rompió el corazón». En cambio, trabajó durante tres años como profesional independiente en marketing, de forma remota para una empresa húngara.

En las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, actuó como testigo de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), donde copió y defendió las actas electorales que demostraban la victoria de la oposición con alrededor del 70% de los votos. Subió los resultados a plataformas como resultadosconvzla.com y protestó contra la negación de actas por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Esto le generó intimidaciones y amenazas, incluyendo visitas sospechosas a su hogar y advertencias de detención inminente para ser trasladado a la prisión del Helicoide . Como resultado, huyó de Venezuela el 11 de agosto de 2024 a través de la frontera con Colombia, después de que su pasaporte fuera anulado.

Desde su exilio, ha continuado denunciando al régimen chavista en medios internacionales y redes sociales, participando en debates y entrevistas donde enfatiza que no se arrepiente de sus acciones y las repetiría. Actualmente reside en Madrid, España, donde llegó el 19 de agosto de 2024 y se encuentra bajo asilo político.

En esta entrevista en ‘Tiempo de Hablar’, con Alfonso Rojo, Andrés Villavicencio dejó varios titulares:

“Me gusta mucho España” “venezuela ha comenzado una transición que pedimos el 28 de julio de 2024” “Hubo una traición a Maduro dentro del régimen” “Delcy Rodríguez le está recordando a Maduro que tiene ‘secuestrado’ a su hijo” “Han cambiado tanto las cosas que Diosdado Cabello hizo ‘Con el mazo dando” desde un búnker” “Hay que desmontar el sistema criminal chavista, pero hay que hacerlo bien” “Entiendo el pragmatismo de Donald Trump al poner a Delcy Rodríguez” “La liberación de los presos políticos es una señal potente de que se está desmontando el régimen chavista” “En 27 años hemos vivido un juego tétrico, el de las puertas giratorias, excarcelaban a presos políticos, pero entraban otros” “En Venezuela no se respeta a las familias de los presos políticos” “La reunión de Trump con María Corina Machado va a ser muy productiva” “En Venezuela tenemos que volver a un sistema bicameral” “Visualizo a Edmundo González asumiendo su presidencia” “Cuando haya separación de poderes, habrá elecciones en Venezuela” “Los venezolanos fuimos timados por opositores como Henrique Capriles” “Zapatero es un aliado de la dictadura chavista, es una pieza del régimen, es un lobbysta” “Zapatero le ha hecho mucho daño a nuestros países” “El Pollo Carvajal puede responder en febrero de por qué hay tanto chavista fuera de Venezuela” “El chavismo quintuplicó la nómina en PDVSA bajando la producción a un tercio” “Hugo Chávez ganó en 1998 disimulando su odio y su comunismo” “Venezuela tiene que vivir de una diversificación económica” “Los chinos establecieron desde 2013 unas cláusulas leoninas donde Venezuela siempre pierde” “Venezuela no llega a cubrir la demanda interna de petróleo y se ha llegado a importar gasolina de un régimen como el de Irán” “Las mafias iraníes están depredando las minas de oro del Orinoco” “Mucho dinero venezolano está acabando en manos de Hamás” “La inteligencia cubana tiene pinchados los teléfonos de los militares de alto rango” “Quiero a unos militares venezolanos patriotas, recuperar esa gloria de los años 60” “El grupo de guerrilleros del padre de Delcy Rodríguez llegó a secuestrar a Alfredo di Stéfano” “En Venezuela no hay ningún medio crítico con el régimen. Periodista Digital allí sería asaltado inmediatamente”

