La hemeroteca los condena: Gabriel Rufián y Pablo Iglesias retratan a toda la izquierda por su hipocresía con Adamuz

Desde ayer hay un nuevo mantra en la izquierda.

¡No politicéis la desgracia!

Los mismos que reivindicaban que «había que politizar el dolor» —y vaya si lo han hecho— tras la tragedia de Adamuz, ahora aseguran que «no es el momento» de buscar y señalar a los responsables.

Los mismos que, al producirse el accidente de Angrois, salieron a pedir dimisiones; que usaron el Prestige como arma política —y de nuevo pidiendo dimisiones—; los que, ante la tragedia de la DANA en Valencia, prefirieron asaltar TVE y, tras no hacer nada, señalar a los voluntarios como «peligrosos fachas»; los que ignoran a las víctimas de ETA y aplauden a Bildu; los que incluso usan a los muertos de la pandemia como arma arrojadiza para atacar a la presidenta madrileña, ahora piden «no politizar».

Toda la izquierda política y mediática ha salido a entonar el nuevo mantra.

Sin embargo, la hemeroteca de determinados personajes es extensa.

Y ese ha sido el caso de Pablo Iglesias y Gabriel Rufián.

Dos intervenciones de los ultraizquierdistas dejan en evidencia y desmontan el relato «moderado» que ahora quieren imponer por una razón muy simple: porque son responsables de lo ocurrido.

El fundador de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó en TVE, hablando de la DANA: «Yo siempre les digo a mis estudiantes que, cuando escuchen la frase “no politicemos esto”, desconfíen».

También puede rescatarse la intervención de Gabriel Rufián en la comisión que investiga la DANA en el Congreso: «Precisamente, los responsables de ese partido, responsable de malas praxis —siendo generoso—, acaban diciendo lo mismo: “no politicemos”, “no hay que hablar de política”. Es una trampa, porque todo es política».