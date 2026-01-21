Mentiras a todo tren: ¿Qué traman Puente y Sánchez para tapar su incompetencia letal con Adamuz?

El descarrilamiento del Iryo en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero de 2026 no fue un accidente más: fue una catástrofe con 42 fallecidos confirmados, decenas de heridos graves y familias destrozadas. Dos trenes de alta velocidad colisionaron tras el descarrilamiento inicial de uno de ellos, en una vía supuestamente «renovada» hace apenas meses.

Y sin embargo, lo que más indigna no es solo la tragedia, sino el festival de excusas, prudencias selectivas y maniobras de control de daños que Pedro Sánchez y Óscar Puente han desplegado desde el minuto uno.

Puente, el ministro que hace un año presumía de «la red más segura del mundo» y de inversiones millonarias en alta velocidad, ahora habla de un siniestro «extremadamente extraño», de «problemas de juventud» en la vía y de que hay que determinar si la rotura del rail fue «causa o consecuencia». ¿Casualidad que esa vía se renovara en mayo de 2025 con 700 millones de euros públicos? ¿O negligencia encubierta? Testimonios de maquinistas ya desmienten el relato oficial: alertas previas ignoradas, enganchones en la vía que no se atendieron y un mantenimiento que, según voces internas, dejaba mucho que desear.

Mientras, Sánchez aparece en Adamuz decretando tres días de luto oficial, prometiendo «dar con la verdad» y alertando contra los «bulos» que, casualmente, señalan justo a su Gobierno. ¿Verdad? La misma que evitó preguntas incómodas en su comparecencia, la que coloca a María Jesús Montero en primera fila para arropar a su candidata andaluza mientras Puente queda en segundo plano, y la que insiste en que «todas las hipótesis están abiertas» salvo, parece, la de su propia responsabilidad política.

La oposición calla por ahora por «lealtad institucional», pero los sindicatos de maquinistas ya amenazan con huelga general en todo el sector ferroviario. Semaf y otros hablan claro: la red no es segura, las advertencias existían y el Ministerio de Transportes tiene mucho que explicar. ¿Dimisión de Puente? Ni de lejos. Lo que se avecina es una comisión de investigación que se alargará meses, informes técnicos sesgados y una cortina de humo para que el foco no caiga en la falta de mantenimiento, en las prisas por inaugurar tramos «a bombo y platillo» o en la priorización política sobre la seguridad real de los ciudadanos.

Adamuz no es un «accidente extraño». Es el resultado previsible de años de propaganda barata sobre la «mejor red de Europa» mientras se recortaba donde no se veía. Sánchez y Puente no están investigando: están conteniendo el daño. Y mientras las familias lloran a sus muertos, ellos siguen mintiendo a todo tren.

¿Hasta cuándo? La verdad, como dice el presidente, saldrá a la luz. Pero no gracias a ellos.

