Salen a la luz los escalofriantes audios de la tragedia ferroviaria de Adamuz: ¿Hubo errores fatales de coordinación?

La tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), ocurrida el 18 de enero de 2026 hacia las 19:45 horas en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, ya tiene voz.

Y es una voz rota, confusa y angustiada.

Los primeros audios extraídos de la caja negra del tren Iryo Málaga-Madrid, según publica ‘Cordópolis‘ revelan la desesperada llamada del maquinista segundos después del descarrilamiento: «Acabo de sufrir un enganchón».

Pero ¿por qué el centro de mando de Adif en Atocha no detectó a tiempo la avería ni detuvo el Alvia que llegaba a toda velocidad?

La secuencia de apenas 20 segundos entre el primer descarrilamiento y el brutal choque frontal se convierte en la gran incógnita de la peor catástrofe ferroviaria en España desde Angrois (La Coruña) en el año 2013.

Los audios recuperados de la caja negra del tren Iryo (tren 6189) muestran los primeros instantes tras el descarrilamiento inicial.

Hubo una primera llamada en la que el maquinista habla de que ha sufrido un enganchón.

Centro de mando de Adif: «6189, aquí Atocha, dime».

Maquinista: «Hola Atocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz».

Centro de mando de Adif: «¡Ah, ya, ya te veo, ya te veo! Venga, de acuerdo. Déjame un teléfono, anda».

Maquinista: «Apunte, por favor …».

Centro de mando de Adif: «Me dicen por aquí que bajes pantógrafos».

Maquinista: «Más abajo no pueden estar».

Centro de mando de Adif: «O sea que ya los has bajado».

Maquinista: «Sí, está todo bajadísimo».

Centro de mando de Adif: «Venga, de acuerdo».

Maquinista: «De hecho, tengo el tren bloqueado…o sea ahora mismo».

Centro de mando de Adif: «O sea que no te puedes mover».

Maquinista: «No… voy a necesitar reconocer».

Centro de mando de Adif: «Vas a necesitar reconocer, tú».

Maquinista: «Sí».

Centro de mando de Adif: «Un segundito maquinista, no cuelgues. O te llamo yo ahora».

Maquinista: «Sí, tranquilo».

Centro de mando de Adif: «Venga».

La segunda llamada del maquinista tampoco deja ver que se haya producido la colisión o, cuando menos, el conductor del Iryo no parece ser consciente de que haya habido impacto. Pero tampoco refleja que haya otro tren en sentido contrario el propio centro de mando de Adif en Atocha.

Centro de mando de Adif: «6189, aquí Atocha».

Maquinista: «Hola, Atocha, 6189, mira comunicarle que es un descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua. Repito: descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua».

Centro de mando de Adif: «Vale, venga, recibido, pues gracias por avisar».

Maquinista: «Necesito que paren el tráfico en las vías urgentemente, por favor».

Centro de mando de Adif: «Sí, sí, sí… no hay ningún tren llegando».

Maquinista: «Y tengo incendio también… necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Tengo un coche incendiando».

Centro de mando de Adif: «Tengo su teléfono, perfecto, pues voy a comunicarlo por aquí. Ahora me pongo en contacto con usted».

Maquinista: «Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia, bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren».

Centro de mando de Adif: «Vale, vale, venga, recibido».

Maquinista: «Tienen mi teléfono, ¿vale?».

Centro de mando de Adif: «Sí, sí, lo tengo».

Maquinista: «Abandono la cabina, le informo, ¿vale?».

Centro de mando de Adif: «Vale, perfecto, hasta ahora».

Las preguntas que ya se hacen familiares, supervivientes e investigadores son demoledoras:

¿Por qué el sistema de seguridad ERTMS/ETCS de alta velocidad no activó la parada automática del tren contrario al detectarse la ocupación de vía o la pérdida de integridad?

¿Hubo algún aviso previo ignorado en los kilómetros anteriores? Vecinos y trabajadores de la zona llevan meses denunciando vibraciones anómalas y problemas en el tramo Adamuz-Villanueva de Córdoba.