Sánchez y la ‘Brunete Pedrete’ salen al rescate del mentiroso Puente: ¿acabará como Ábalos?

Vergonzoso.

El nivel de miseria humana al que ha llegado el Gobierno de Pedro Sánchez es digno de estudio.

El marido de Begoña sigue traspasando todos los límites éticos y morales.

Si con su fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, llegó a mantenerlo al frente del Ministerio Público pese a estar procesado por la Justicia —sometiendo a las instituciones al esperpento de verlo pasar del estrado de autoridades al banquillo de los acusados, para luego volver a colocarse la toga y sentarse donde estaba— y que finalmente terminó condenado, ahora con su perro de presa favorito hará lo mismo: mantenerlo a toda costa.

El ministro tuitero, que ahora intenta posar como gestor y no como el gamberro que insulta a periodistas, medios, usuarios y a cualquier persona que no opine como él ni le rinda pleitesía a su «puto amo».

Puente intenta escapar de sus responsabilidades, primero dejando entrever que la culpa era de Iryo, para después pasar a señalar a ArcelorMittal. Pero ha alcanzado un nuevo nivel de desfachatez al decir que la vía había sido «completamente renovada», cuando hay partes que son de 1989.

Ante esto, han salido el propio Sánchez y todos los arrastrados de la «Brunete Pedrete» para defenderlo y hacerle masajes, como el de Silvia Intxaurrondo de este mañana.

A pesar de haber mentido, él sigue con sus ataques a la prensa por publicar informaciones y datos que le retratan. Y los medios palmeros y activistas sanchistas que posan como «analistas» siguen defendiendo lo indefendible.

Y hablando de defender lo indefendible, tenemos que recordar cómo Sánchez y el equipo de opinión sincronizada defendían a capa y espada al exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Y ya hemos visto cómo terminó. ¿Correrá Puente el mismo destino?

