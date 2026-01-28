Sánchez culpa a Ayuso de la nevada para tapar su derrota al usar las pensiones como chantaje

Tras el esperpento de ayer en el Congreso, se confirma nuevamente que a Pedro Sánchez se la sudan los pensionistas, los migrantes y las víctimas de Adamuz.

No descubrimos el agua tibia.

Pero siempre hay que recordarlo, en especial ante la embestida iniciada por el propio presidente del Gobierno con un vomitivo vídeo en el que asegura que el PP usa como rehenes a los pensionistas. El detalle es que el marido de Begoña grabó el vídeo antes de la votación en el Parlamento.

Cabe señalar que la subida iba a ser de unos 50 euros, que, aunque es una miseria ante la carestía de la vida, muchos la estaban esperando. Y con esto juega el líder del PSOE, que mezcló esta subida con medidas para proteger a los okupas, entre muchas otras, en un decreto ómnibus que, además de los populares, rechazaron VOX y Junts.

Sánchez está a lo suyo: aplicar su hoja de ruta para permanecer en La Moncloa hasta 2027. Por eso ha otorgado una «victoria política» a Podemos con la regularización masiva de migrantes. Y por eso intenta pasar página lo más rápido posible de la tragedia de Adamuz, de la que su Gobierno es responsable por la nefasta gestión de su ministro de Transportes, Óscar Puente.

Por eso también ha entregado el cupo catalán a ERC. Y ya maniobra para entregar las competencias en inmigración a Cataluña, para contentar a Junts y atar los votos que podrían tumbarlo en caso de una moción de censura.

Y, en medio de todo esto, con la fuerte nevada que ha caído hoy producto de la borrasca Kristin, no nos queda la menor duda de que echarán la culpa del fenómeno meteorológico a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. cuando las carreteras nacionales son competencia justamente del ministro tuitero Puente.

