La comparecencia del ‘guarrete’ Salazar termina de hundir a Pilar Alegría y a Pedro Sánchez en Aragón

Era lo que faltaba para completar el esperpento.

La nefasta campaña de la candidata socialista Pilar Alegría en Aragón se ha visto condimentada por la comparecencia en el Senado de Paco Salazar.

Tras encadenar un ridículo tras otro con un impostado personaje, la reaparición de su amiguete es el último clavo que sentencia su fracaso y el de Pedro Sánchez en la comunidad aragonesa.

Pese a que el ex hombre de confianza del marido de Begoña aseguró que la infame foto con Alegría en ningún caso se trataba de algo profesional y afirmó que la comida era «familiar», y no sobre la campaña electoral, como ha contado hoy Okdiario.

Tampoco confirmó ni desmintió que las saunas de su suegro financiaran con 100 mil euros la campaña de Sánchez en la que se hizo secretario general.

Su explicación sobre por qué abandonó sus cargos fue de un cinismo tremendo: «Yo respeto a las compañeras. Me he retirado por mi familia». Incluso afirmó que nadie en el PSOE le pidió o exigió que abandonara sus cargos ante las denuncias, pese a que los socialistas han sacado pecho afirmando que reaccionaron rápidamente y con firmeza.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este jueves, 5 de febrero, junto al asesor empresarial Israel Cabrera.