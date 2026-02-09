Perdiguero deja boquiabierto a Rojo: «Hay más de 31.000 delincuentes extranjeros en España que pueden ser regularizados»

Alfredo Perdiguero es subinspector de la Policía Nacional y portavoz de Alternativa Sindical de Policía.

Es el protagonista de una nueva edición de Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas del director de Periodista Digital, Alfonso Rojo.

Sin pelos en la lengua, como es su estilo, reflexiona sobre el estado actual de los Cuerpos de Seguridad, las normativas aprobadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el panorama político y social actual.

En la afable conversación han surgido frases que merecen la pena ser remarcadas: