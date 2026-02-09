Perdiguero deja boquiabierto a Rojo: «Hay más de 31.000 delincuentes extranjeros en España que pueden ser regularizados»

Alfredo Perdiguero es subinspector de la Policía Nacional y portavoz de Alternativa Sindical de Policía.
Es el protagonista de una nueva edición de Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas del director de Periodista Digital, Alfonso Rojo.
Sin pelos en la lengua, como es su estilo, reflexiona sobre el estado actual de los Cuerpos de Seguridad, las normativas aprobadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el panorama político y social actual.
En la afable conversación han surgido frases que merecen la pena ser remarcadas:
«Mi padre me decía: “La cabeza muy alta y la verdad por delante”».
«Por ir al programa de Iker Jiménez me abrieron un nuevo expediente».
«La regularización masiva es una barbaridad: puede beneficiar a mucha gente que tiene antecedentes».
«Un ejemplo de lo mal que funciona es el caso de un marroquí con más de 100 detenciones: no ha sido expulsado pese a tener orden desde 2023».
«Hay vinculación entre inmigración ilegal y delitos; muchos no tienen otra forma de vivir que no sea robar».
«La izquierda va de social, pero a los inmigrantes que entran los abandonan a su suerte».
«Lo de Ione Belarra e Irene Montero es una vergüenza: creen que los nuevos regularizados les van a votar, y no será así».
«La solución pasa por no ser buenistas ni populistas; hay que ser garantistas y aplicar la ley».
«Hay más de 31.000 delincuentes extranjeros en España que pueden ser regularizados».