Ábalos, Koldo y Aldama en el Tribunal Supremo y Sánchez, ¡de los nervios!

Las alarmas están a punto de fundirse en Ferraz y Moncloa.

Pedro Sánchez está de los nervios por la comparecencia de Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García en el Tribunal Supremo por el caso de las mascarillas, una derivada de la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo.

La Fiscalía pide 24 años para el exministro de Trasnportes y 19 y medio para su exasesor. Por su parte, las acusaciones exigen 30 años de cárcel. Aldama que está colaborando con el Ministerio Público, se enfrenta a ‘solo’ 7 años por las pruebas que ha aportado.

En la audiencia preliminar, los magistrados revisan las peticiones de nulidad planteadas por la defensa de los exmiembros del PSOE que busca evitar el juicio.

En esta sesión no está previsto que hablen los acusados porque así lo establece la ley, salvo que se produzca conformidad.

Si bien Ábalos y Koldo parece que han vuelto a firmar una paz interesada con el Ejecutivo, las bombas que pueda soltar Aldama dejan tiritando al marido de Begoña, al poder quedar más pringado todavía en el fango de la corrupción.

Pese a ello, el exministro de Transportes y su exasesor son una bomba de relojería y, seguramente, cantarán si les conviene. Por lo que el galgo de Paiporta no encontrará tranquilidad durante toda la comparecencia en los juzgados por una trama de corrupción que sucedió bajo sus narices.

Este y otros asuntos de actualidad son abordados por Alfonso Rojo en el ‘24×7’ de este jueves, 12 de febrero.