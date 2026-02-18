Marlaska, dimisión: sabía lo del DAO de la Policía y lo calló o no se entera de nada

Se agotan los adjetivos.

La cantidad de casos de corrupción y escándalos de todo tipo es tal que ya no hay etiquetas para reflejar la gravedad de todo lo que está pasando bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. El último ha sido la presunta violación del número dos de Fernando Grande-Marlaska y ahora ex DAO de la Policía Nacional, José Ángel González.

El ministro del Interior ha asegurado este miércoles que hasta ayer desconocían la denuncia por presunta agresión sexual contra el director adjunto operativo (DAO) y que, en cuanto lo supieron, «se pidió la renuncia».

Pero esa respuesta arroja más preguntas que certezas. Y no solo porque es la misma que entonan cada vez que estalla un escándalo similar y que después se demuestra que no fue así. Como en el caso de Paco Salazar, en el que afirmaron que «actuaron con rapidez» y que le pidieron la dimisión, pese a que el hombre cercano a Sánchez afirmó en el Senado que nadie le «invitó a irse» y que fue una decisión personal.

Ahora la misma persona y el mismo Gobierno que aprovechó el real decreto ley para las ayudas a las víctimas de la DANA para colar de tapadillo una extensión en la vida profesional de González cuando le tocaba jubilarse afirma que no sabía nada.

No sabía nada, pese a que los hechos sucedieron hace un año y la denuncia se presentó en enero de este año. Tampoco se enteró, pese a que la afectada se encontraba de baja prolongada por los problemas psicológicos que le ha ocasionado la situación. No tenía ni idea, pese a que otro alto cargo intentó presionar a la presunta víctima para que guardara silencio.

La responsabilidad política es ineludible, pese a que los sanchistas se la pasen por el arco del triunfo.

La responsabilidad in vigilando (culpa en la vigilancia) es un principio de derecho civil que obliga a una persona a responder por los actos dañosos de otra sobre la que tiene un especial deber de supervisión o guarda.

Marlaska tiene que dimitir porque o bien sabía del escándalo y lo calló, o bien no se enteraba de nada de lo que hacía su hombre de confianza.

Y no, no somos ilusos. Sabemos que no lo hará porque forma parte de una mafia que ha cruzado todas las líneas rojas de la democracia.

