El millonario Zapatero, acorralado en el Senado: chanchullos, enchufes y el opaco rescate de Plus Ultra

Ha seguido el mismo guion que Ábalos, Cerdán y Sánchez antes que él. Quizá porque lo ha escrito él mismo.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha acudido a la Comisión de Investigación sobre la Operación Delorme, más conocida como el caso Koldo, en el Senado, para intentar dar explicaciones sobre su posible implicación en el rescate de la aerolínea con nexos chavistas Plus Ultra.

El gurú del marido de Begoña ha tirado de victimismo al asegurar que no había razón para su comparecencia y afirmó que todo lo que se dice sobre él son «falsedades», «patrañas» y «mentiras».

Sin embargo, el socialista fue acorralado primero por la senadora María Caballero (UPN) y luego por Paloma Gómez (VOX). Y tras los masajes de Bildu, Esquerra, Más Madrid y PSOE, tendrá que enfrentarse al Partido Popular.

Si bien negó que se reuniera con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, para hablar del rescate de Plus Ultra, reivindicó su papel como «mediador» para liberar a «cientos» de presos políticos en Venezuela; reconoció que cobró unos 70.000 euros brutos al año de Análisis Relevante; que enchufó a sus hijas exigiendo que la agencia de estas se encargara de las tareas de «comunicación y apoyo»; y, por último, detalló que es autónomo y que «nunca ha tenido ninguna sociedad en ningún sitio del mundo».

También reconoció que «corría todos los días», en referencia a la foto en El Pardo con el detenido Julio Martínez; que tiene una «gran relación» con Delcy Rodríguez, y no tanto con Maduro; pero que no tenía nada que ver con el sobre con información sobre la financiación irregular que el comisionista de la trama de corrupción socialista, Víctor de Aldama, dice tener.

