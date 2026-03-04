Antelo explica todo sobre su expulsión de VOX

Explosiva denuncia del aún líder de VOX en Murcia, José Ángel Antelo, tras el intento fallido de relevo como portavoz en la Asamblea Regional: asegura que la dirección nacional o sus aliados en el grupo parlamentario falsificaron su firma digital certificada para presentar un escrito oficial que lo apartaba del cargo y ponía en su lugar a Rubén Martínez Alpañez.

«Han falsificado mi firma, ver para creer», ha estallado Antelo en redes sociales este 4 de marzo de 2026, adjuntando pruebas y cuestionando: «¿Quién en su sano juicio registra su propio cese?».

Han falsificado mi firma, ver para creer. https://t.co/VhbDm6uYZh — José Ángel Antelo🇪🇸 (@JA_Antelo) March 4, 2026

La Mesa de la Asamblea rechazó el documento por inválido al detectar irregularidades, lo que ha impedido el cambio… pero el escándalo ya es mayúsculo. Antelo califica la maniobra de «usurpación de identidad y falsedad documental», anuncia que estudia acciones legales contra VOX por posible delito penal y arremete contra la «falta de democracia interna» del partido: «Esto no es serio ni razonable, es gravísimo».

Todo ocurre tras la reunión del martes con la cúpula nacional en Murcia, donde sus propios compañeros votaron su expulsión del grupo parlamentario por «mayoría absoluta». Antelo niega haber autorizado o redactado cualquier texto de dimisión y presenta otro escrito oficial desmintiendo la falsificación: «No he firmado nada, ni he dado mi consentimiento para usar mi certificado electrónico».

Este y otros contenidos serán debatidos en ‘La Burbuja’ (Periodista Digital), bajo la presentación y dirección de Josué Cárdenas, por José Ángel Antelo, todavía líder de VOX en la Región de Murcia; la estrella televisiva Coto Matamoros y Juan Velarde, redactor de Periodista Digital.