Eric Frattini desmonta la última cortina de humo de Pedro Sánchez a cuenta de Irán: «Él odia más a España que a Trump»

Eric Frattini no se cortó un pelo. Con el tema de Irán más candente que nunca y la amenaza de Donald Trump a nuestro país por un capricho del inquilino de La Moncloa, el experto en seguridad y terrorismo internacional tuvo claro en ‘La Retaguardia‘ que Pedro Sánchez, a pesar de no poder ver ni en pintura a Donald Trump, aún tiene un enemigo mayor, su propia nación, España:

Yo primero creo que, es mi opinión personal, el presidente Sánchez, yo creo que odia más a España que al presidente Trump. Y luego hay que reconocer que Sánchez está en una posición muy delicada, porque, claro, él no puede condenar abiertamente, él no puede condenar o apoyar el ataque de Trump sobre Irán cuando sus socios de Gobierno, como son el caso de Sumay y ha sido el caso de Podemos han estado financiados por Irán. El famoso programa de Pablo Iglesias, ‘La Tuerka‘, se hacía en Hispan TV, una televisión financiada por el régimen de Teherán. Y ahí es donde hizo su carrera Pablo Iglesias. Él le debe mucho a Teherán.

Recordó el giro de Sánchez con el Sáhara:

Y, claro, Sánchez está en una situación muy difícil, porque sus socios de gobierno, que le mantienen en Moncloa, en el sofá de Moncloa, están a favor de Teherán. Eso le coloca a él en una situación difícil. Pero yo te digo, yo creo que Sánchez está en una política de tierra quemada, donde el enemigo a abatir es España y los propios españoles. Y a la vista está de todas las decisiones que está tomando, que nos afectó, pues ya acuérdate, cuando reconoce públicamente la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, dejándonos y el gobierno argelino nos corta el grifo del gas. Y el presidente de Argelia dice que su enemigo no es el pueblo español, sino que es Sánchez. Pero ¿eso qué hizo? Que los argelinos dejaran de suministrarnos gas, que es muy necesario para España.

Apuntó dos peligros que está dejando la gestión del líder del PSOE:

Pero luego también, digamos que el estar dentro de una organización militar como es la OTAN y decirle a Estados Unidos que no puede utilizar las bases que tienen aquí, eso nos deja a los pies de los toros ante las fauces del león porque el señor Sánchez, que le importa, yo creo que le importa poco España, está poniendo en peligro dos cosas, por ejemplo. Yo vengo de hace poco de estar en Bruselas con la famosa legalización de los medio millón de ciudadanos, de inmigrantes en España. Eso ya ha provocado que España haya recibido muchos toques de atención, amenazándolo posiblemente con la expulsión del espacio Schengen. Entonces, claro, eso dejaría a España en una situación bastante problemática. ¿Por qué? Porque el resto de países europeos del acuerdo de Schengen no quieren que esos medio millón de habitantes, de ciudadanos que vienen de otros países de África subsahariana o del norte de África, puedan cruzar libremente las fronteras con Francia, con Italia, con Bélgica, todos aquellos países que están en Schengen.

Especial preocupación mostró con el asunto del emplazamiento de las bases norteamericanas: