¿Habrá Tercera Guerra Mundial? Chencho Arias avanza lo que pasará en el conflicto con Irán

Tiene un olfato infalible para saber qué pasa en el escenario mundial.

Inocencio Arias, más conocido como Chencho Arias, diplomático español, avanza en ‘La Burbuja‘ lo que pasará con el conflicto abierto en Irán:

Ante la pregunta de si ahora mismo estamos ante la puerta de una Tercera Guerra Mundial, el exembajador español lo tuvo claro:

No lo creo. En el momento que hay y que existen otras potencias aliadas más o menos de Irán, pero no, no, para nada, yo lo descarto totalmente.

Y sobre si puede Irán hacer un ataque que barra de la faz de la tierra a Israel o un ataque brutal en Washington, en Nueva York, Arias lo descartó por completo:

No, no tiene la capacidad. Puede montar ante estados terroristas en varias ciudades europeas o norteamericanas. Eso, entre estados aislados, eso no se puede descartar. Pero la capacidad de Irán y conforme avanzan las fechas. Yo creo que va a haber una oleada brutal dentro de dos o tres días sobre todas las bases imaginables iraníes por parte de Estados Unidos.