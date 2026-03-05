El abogado de Vito Quiles amenaza con acciones legales a ‘El Plural’ por relacionarle con el Cártel de Medellín

No todo vale.
Por mucho que la del cabestrillo, Sarah Santaolalla, haya montado toda una performance victimista para intentar hacer pasar por un peligroso agresor a Vito Quiles.
El conocido abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, más conocido como Juango Ospina, actual defensor del periodista de ‘Estado de Alarma‘ y quien también representó en su día a la familia de Edwin Arrieta, remitió una dura advertencia legal al diario digital ‘El Plural’ por un artículo publicado en las últimas horas donde se afirma sin ambages que ‘la familia del abogado de Vito Quiles está vinculada al Cártel de Medellín de Pablo Escobar‘.
En el texto de ‘El Plural’, firmado sin nombre concreto del redactor, se recoge información de antiguos artículos, principalmente de ‘Diario Red‘ y del periodista Román Cuesta que señalan supuestos vínculos del padre y tíos de Ospina con el histórico cártel colombiano.
La familia del abogado de Vito Quiles está vinculada al Cartel de Medellín de Pablo Escobar https://t.co/Fma6unRNet
— El Plural (@El_Plural) March 4, 2026
El medio habla de «clan familiar estrechamente relacionado» y menciona nombres como Francisco Javier Ospina Baraya (padre) y los tíos Juan Diego Ospina Baraya (‘Chapulín’) y Mariano Ospina Baraya.
Sin embargo, el abogado reaccionó con contundencia en redes y a través de su entorno más cercano, calificando la información de «manipulación burda, calumniosa y de extrema gravedad».
En mensajes difundidos en X (Twitter) y replicados por varios usuarios afines, Ospina manifestó:
Mi tío fue víctima y asesinado por el Cártel de Medellín, no vinculado a él. Repugnan los pseudo-investigadores que 30 años después difaman desde un sofá. La justicia hablará
Mi tío, asesinado por Pablo Escobar por combatir el cartel de Medellín. Hoy mi padre, con 70 años, revive ese horror por un bulo. Sufre un ataque que requiere asistencia médica. Es tan absurdo como decir que una víctima de ETA era de ETA. No todo vale. Rectifiquen por humanidad. https://t.co/2ogEla31E0
— Juan Ospina (@Juango_Ospina) March 4, 2026
El único vínculo de mi familia con el cartel de Medellín fue combatirlo. Mi abuelo y mi tía —ex embajadora de Colombia— lucharon contra ese cáncer. Tío asesinado por Pablo Escobar. Repugnan los pseudo-investigadores que 30 años después difaman desde un sofá. La justicia hablará.
— Juan Ospina (@Juango_Ospina) March 4, 2026
Difamar, mentir o insultar sale gratis en las redes sociales del siglo XXI. Cualquiera puede inventar una historia y dañar una reputación sin consecuencias.
Mientras tanto, los que creemos en la justicia seguiremos defendiendo la verdad con serenidad y hechos. Gracias 🙏💪🏼
— Juan Ospina (@Juango_Ospina) November 12, 2025