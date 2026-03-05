  • ESP
EL MEDIO PROGRE SALE A HACERLE EL CALDO GORDO A LA LLORONA SARAH SANTAOLALLA

El abogado de Vito Quiles amenaza con acciones legales a ‘El Plural’ por relacionarle con el Cártel de Medellín

El letrado advierte al medio de Chema Garrido: "Repugnan los pseudo-investigadores que 30 años después difaman desde un sofá. La justicia hablará"

La noticia de &#039;El Plural&#039; sobre Juango Ospina.
La noticia de 'El Plural' sobre Juango Ospina.
No todo vale.

Por mucho que la del cabestrillo, Sarah Santaolalla, haya montado toda una performance victimista para intentar hacer pasar por un peligroso agresor a Vito Quiles.

El conocido abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, más conocido como Juango Ospina, actual defensor del periodista de ‘Estado de Alarma‘ y quien también representó en su día a la familia de Edwin Arrieta, remitió una dura advertencia legal al diario digital ‘El Plural’ por un artículo publicado en las últimas horas donde se afirma sin ambages que ‘la familia del abogado de Vito Quiles está vinculada al Cártel de Medellín de Pablo Escobar‘.

En el texto de ‘El Plural’, firmado sin nombre concreto del redactor, se recoge información de antiguos artículos, principalmente de ‘Diario Red‘ y del periodista Román Cuesta que señalan supuestos vínculos del padre y tíos de Ospina con el histórico cártel colombiano.

El medio habla de «clan familiar estrechamente relacionado» y menciona nombres como Francisco Javier Ospina Baraya (padre) y los tíos Juan Diego Ospina Baraya (‘Chapulín’) y Mariano Ospina Baraya.

Sin embargo, el abogado reaccionó con contundencia en redes y a través de su entorno más cercano, calificando la información de «manipulación burda, calumniosa y de extrema gravedad».

En mensajes difundidos en X (Twitter) y replicados por varios usuarios afines, Ospina manifestó:

Mi tío fue víctima y asesinado por el Cártel de Medellín, no vinculado a él. Repugnan los pseudo-investigadores que 30 años después difaman desde un sofá. La justicia hablará

Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

