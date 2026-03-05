La moción de censura está en marcha ¡PP y PNV hablan!

En un giro que puede cambiar el rumbo político de España, el Partido Popular y el PNV mantienen contactos preliminares para explorar la posibilidad de una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El régimen sanchista, cada día más debilitado por los escándalos de corrupción que salpican a su núcleo duro, empieza a tambalearse seriamente.

Tras meses de negativas públicas del PNV a cualquier aventura que implicara entenderse con la derecha, la realidad parece haberse impuesto: la deriva autoritaria y la trama Cerdán han erosionado la paciencia incluso de los socios más fieles del PSOE.

El PNV, que durante años ha sostenido a Sánchez a cambio de concesiones millonarias y cesiones soberanistas, habría empezado a escuchar con atención las propuestas que llegan desde Génova.

El nerviosismo en Moncloa es palpable. Pedro Sánchez, experto en sobrevivir a base de triquiñuelas y decretazos, ve cómo se le cierra la pinza: por un lado, la presión judicial que no para de apretar; por otro, socios que empiezan a hacer cálculos electorales propios.

Desde el PP se limitan a señalar que «España no puede esperar más» y que «cualquier demócrata constitucionalista debería estar dispuesto a hablar si el objetivo es sacar a Sánchez de La Moncloa». El mensaje es claro: el cambio ya no es una opción, es una necesidad urgente.

Josué Cárdenas pasa revista un día más a la actualidad política del momento en una nueva edición de ‘La Burbuja’ este jueves 5 de marzo de 2026.