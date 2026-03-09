Koldo confirma las bacanales del PSOE: ¡sobrinas, coca y Sánchez lo sabía!

Con la chorra afuera. Literalmente.

El descaro de los corruptos socialistas que conforman el sanchismo es de nivel olímpico.

Lo que se ha ido sabiendo en los últimos años sobre la adicción a la prostitución y a las drogas —en especial a la cocaína— es aberrante. Y es un patrón que parece algo estructural en Ferraz, empezando con el yerno del proxeneta que encabeza el PSOE.

Lo que había empezado con el escándalo del Tito Berni se ha redimensionado con la magnitud de la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo.

Justamente la persona que da nombre al escándalo ha revelado a OKDIARIO que el marido de Begoña ordenó eliminar el atestado de la fiesta ilegal que habría celebrado el diputado Felipe Sicilia, «con coca a granel», en plena pandemia, mientras el resto del país se encontraba confinado.

Revela que fue él quien solicitó calmar el escándalo de una fiesta ilegal en Madrid, donde se consumía cocaína a granel y estaba presente Felipe Sicilia. Aunque las Fuerzas de Seguridad intervinieron y levantaron un atestado, este desapareció sin dejar rastro. Según Koldo, la orden provino de gente del Gobierno, y le hicieron saber que partía del propio Pedro Sánchez.

¡Sánchez sabía sobre las bacanales!

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este lunes, 9 de marzo, junto a la abogada de HazteOir, Nouna Lozano.