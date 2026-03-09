'LA BURBUJA'

Sánchez puede convocar elecciones con el ‘No a la Guerra’

Archivado en: Gobierno | Justicia | Mundo | Oriente Medio | Partidos Políticos | Periodismo | Periodismo Online | Política

Se quedó un lunes 9 de marzo increíble para ‘La Burbuja’ de Periodista Digital.

Con la resaca del 8-M en la que las charos y machirulos feministas se dedican a acosar a los periodistas críticos con su movimiento que se acercan a cubrirlo, y con una terrible movida en lo internacional en Oriente Medio, el programa es inexorablemente caliente per sé.

Y de ahí, de todo ese revoltijo de situaciones, es del que puede intentar Pedro Sánchez salir fortalecido… ¿Cómo? Convocando elecciones generales de manera anticipada. Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero lo veremos en las próximas semanas o meses si es que puede ser así.

El mejor análisis de la mano de:

Niko Roa. Director de ‘El Legado de las Olas’, Martín Ynestrillas y Javier Teira. ‘Candidato por Salamanca de SALF’.

