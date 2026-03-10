El mayor esperpento de Sarah Santaolalla: ¡llora y huye del plató porque le desmontan su circo!

Sarah Santaolalla se supera y se saca de la manga su mayor esperpento.

Y para ello ha tirado de una de sus cartas favoritas, el victimismo.

La activista sanchista profundizó en su agresión inventada de Vito Quiles apareciendo en el plató de En boca de todos (Cuatro) con su brazo en cabestrillo, y otros tertulianos que acostumbran a no pasarle ni una chorrada, como Antonio Naranjo. Y de ahí se lio la mundial.

La pareja de Javier Ruiz se puso primero como el bicho del pantano para luego, ponerse a llorar e incluso pedir que no la enfocaran. Tras esto, emprendió la huida.

Todo porque preguntaron sobre la información de Libertad Digital que desvela que el médico forense desmontaba su acusación inventada contra el reportero. Algo que ya hacían los vídeos sobre la supuesta agresión publicados por la propia Santaolalla.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este 10 de marzo de 2026, junto a la locutora de radio Alicia Bódalo.