¡No solo Koldo! También José Luis Ábalos confirma la fiesta con «coca a granel» de Felipe Sicilia (PSOE) en pleno confinamiento

¡El sanchismo no para de salpicar con sus escándalos!

Mientras millones de españoles cumplían a rajatabla el confinamiento más estricto de Europa, un diputado del PSOE, Felipe Sicilia, exportavoz de la Ejecutiva Federal, se montaba una fiesta privada en Madrid con cocaína a granel circulando sin control.

La Policía Nacional intervino, levantó atestado por delito flagrante y el informe desapareció sin dejar rastro.

¿Quién lo ordenó? Según las explosivas declaraciones de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, imputado y en prisión por la macrotrama de corrupción del PSOE, fue «gente del Gobierno» y, según le trasladaron, la orden partió del propio Pedro Sánchez.

Koldo lo soltó sin pelos en la lengua en su entrevista exclusiva con Eduardo Inda en OkDiario justo antes de entrar en prisión.

Yo gestioné que se quedara calmado… la orden venía de Pedro Sánchez. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tenía conocimiento.

Y este 10 de marzo de 2026 fue José Luis Ábalos quien, en el mismo medio, confirmó las palabras de quien fuera su asesor de confianza:

No sé exactamente el tema de la intervención y el contexto… Me acuerdo de que yo estaba en Jaén; todavía había restricciones, pero no sé en qué estado estábamos de la pandemia. Me llamaron por teléfono para decirme que había ocurrido eso, pero luego pregunté qué había pasado finalmente y no había nada. A mí me trasladaron que ocurrió, pero cuando pregunté, no había ocurrido.

Cierto es que Ábalos guardó cierto recelos sobre por qué un atestado policial se evapora como por arte de magia:

Pues habría que preguntarlo… A mí me cuesta pensar que una intervención policial pueda hacerse desaparecer.

Sobre cómo se enteró del pastel de la fiesta del socialista Felipe Sicilia, el exministro de Transportes fue claro: