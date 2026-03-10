Los pringosos whatsapps de Iceta y su marido piloto agradeciendo a Koldo que le enchufase en una aerolínea: «Cada vez que me pongo los galones pienso en ti»

Es un enchufe de altos vuelos.

Y nunca mejor dicho.

Koldo García, el que fuera asesor de José Luis Ábalos, colocó al piloto Ángel García Rosique, pareja del entonces ministro Miquel Iceta, en Iberojet (Ávoris) solo dos meses después del multimillonario rescate SEPI aprobado por el Gobierno en el que el propio político catalán participó.

Los chats incautados, y que saca con todo detalle ‘El Español‘, revelan gratitud eterna, invitaciones a celebrar y una amistad que duró hasta la detención de Koldo en 2024 y su posterior encarcelamiento en noviembre de 2025.

Los whatsapps secretos del ‘caso Koldo’ o ‘Koldogate’ no dejan títere con cabeza en el PSOE. Ahora le toca a Miquel Iceta, el eterno superviviente socialista que pasó de ministro de Cultura, Deporte, Política Territorial y Función Pública a embajador en la UNESCO (con sueldo de lujo), verse salpicado por la trama de enchufes y favores.

Según los mensajes cazados a Koldo García, el «fontanero» del sanchismo facilitó personalmente la contratación de Ángel García Rosique, pareja sentimental de Iceta, como piloto en Iberojet, filial de Ávoris (Grupo Barceló-Globalia).

Todo ocurrió en un tiempo en el que las sospechas se dispararon al máximo: las gestiones arrancaron en enero de 2021, el Consejo de Ministros, con Iceta dentro, aprobó el rescate de 320 millones de euros del fondo SEPI en marzo de 2021 para salvar al grupo turístico y aéreo en plena pandemia, y apenas dos meses después, en mayo, Ángel ya estaba volando con galones nuevos.

Los chats hablan por sí solos y destilan una gratitud que roza lo servil.

El piloto, eufórico con su nuevo empleo, le escribió a Koldo:

Cada vez que me pongo los galones, pienso en ti.

Iceta, por su parte, no se quedó atrás y mandó este mensaje de agradecimiento lacrimógeno:

Muchísimas gracias! Hoy empieza el resto de mi vida. Sin ti no hubiera sido posible. Habrá que celebrarlo en Madrid, a ser posible la semana que viene. Un abrazo fuerte.

La relación de «amistad» entre Iceta, su marido y Koldo no era pasajera: los mensajes demuestran que se mantuvo estrecha incluso años después, hasta la detención de Koldo el 20 de febrero de 2024.

Mientras el Gobierno vendía el rescate como salvavidas para empleos y empresas, Koldo usaba sus contactos para colocar a la pareja de un ministro en activo.

⬆️ 🎁Así de agradecidos estaban el ministro Miquel Iceta y su ‘marido’ con Koldo después del enchufe del piloto en la empresa recién rescatada por el Gobierno. Ángel García hasta se permitía coquetear con Koldo: pic.twitter.com/2pxNVuOlwf — Benita dos Carallos (@criaturina) March 9, 2026

El escándalo se suma a la larga lista del «caso PSOE»: mascarillas, comisiones en Hidrocarburos, rescates opacos, enchufes familiares y un presidente que siempre mira para otro lado. Mientras Sánchez y sus ministros predican igualdad y meritocracia, sus allegados más cercanos agradecen favores como si fueran favores de compadreo de barrio.

El conseguidor Aldama, también en el ajo

Los mensajes también muestran que las gestiones para colocar a García Rosique comenzaron en enero de 2021, antes del rescate, y que Víctor de Aldama estaba implicado.

El 22 de enero de 2021 Koldo García hizo llegar al conseguidor, asesor de Globalia, el currículum del piloto junto a su documentación personal.

El 29 de abril de 2021 escribió con esta premura a Aldama:

Hostias. Me acaba de llamar José. Que está hablando con Iceta. Por el amor de Dios nadie le volvió a llamar desde que le llamaste tú. Pero ¿en serio queréis que me manden a la mierda?

La primera opción fue intentar incorporarlo a Air Europa. Sin embargo, la aerolínea atravesaba una situación económica delicada y la operación no prosperó.

Finalmente Koldo apostó por Ávoris. El 7 de mayo de 2021 escribió a Miguel Ángel Sánchez, consejero delegado del grupo, y le envió el contacto del piloto:

Por fa discreción te lo suplico.

El directivo respondió

Hola. Ya han liado con el. Nos manda el cv y la semana que viene tiene una entrevista con el director de operaciones y el de recursos humanos. Te iré informando.

El marido de Iceta, nervioso ante la falta de noticias, saltó:

Hay que poner fecha de caducidad: si en X días no sale, ir a otra cosa. Porque ya llevamos demasiado tiempo atascados en esto.

Finalmente, lo logró y así se lo hizo saber a Koldo: