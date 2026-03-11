El alto cargo de la socialista Teresa Ribera detenido montó una ‘guardia pretoriana’ para ‘pillar’ en Forestalia

Eugenio Domínguez, quien fuera un alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica, estableció un equipo cercano con el objetivo de favorecer a Forestalia en sus proyectos tanto eólicos como fotovoltaicos.

Ayer, la Guardia Civil lo arrestó en el marco de la operación Perserte, enfrentándose a acusaciones por prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal.

Domínguez ocupaba la subdirección general de Calidad y Evaluación Ambiental. Su función consistía en acelerar las declaraciones de impacto ambiental a cambio de sobornos.

Por su parte, Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, defendió su permanencia en el cargo, y Teresa Ribera lo mantuvo hasta que se jubiló hace dos años.

Esta trama está relacionada con el «clúster del Maestrazgo», un ambicioso proyecto que engloba entre 20 y 25 parques eólicos en Teruel, además de plantas solares y una línea de alta tensión que se extiende 200 kilómetros hacia Valencia. Esto ha generado tensiones con diversos municipios debido al impacto en montes y paisajes.

El Gobierno de Aragón, bajo control del PSOE, tomó la decisión de apartar a dos funcionarios de Tragsatec que habían emitido informes negativos sobre Forestalia, ya que sus evaluaciones chocaban con los intereses empresariales. La UCO ha solicitado detener las investigaciones locales para centrarse en la investigación nacional.

Perfil de Eugenio Domínguez

Cargo clave : Subdirector general de Calidad y Evaluación Ambiental en el Ministerio de Teresa Ribera . Su firma era esencial para los proyectos energéticos.

: Subdirector general de Calidad y Evaluación Ambiental en el Ministerio de . Su firma era esencial para los proyectos energéticos. Conexiones políticas : La presión por mantenerlo provino de Santos Cerdán , así como del director general de Carreteras. Tenía vínculos con el fallecido Javier Lambán y otros entramados en Aragón.

: La presión por mantenerlo provino de , así como del director general de Carreteras. Tenía vínculos con el fallecido y otros entramados en Aragón. Rol en la trama : Formó una «guardia pretoriana» dentro de Tragsatec , rodeándose de personas afines para proteger los contratos vinculados a Forestalia .

: Formó una «guardia pretoriana» dentro de , rodeándose de personas afines para proteger los contratos vinculados a . Detención: Ayer fue arrestado junto con registros realizados en domicilios y empresas. La UCO investiga pagos relacionados con la agilización de trámites.

Anécdotas y curiosidades

Fábrica de churros eólicos : En Aragón, las licencias para Forestalia se concedían sin dificultad, conectadas a Servinavar y la SEPI.

: En Aragón, las licencias para se concedían sin dificultad, conectadas a Servinavar y la SEPI. Registros dobles : En diciembre pasado, la UCO registró las oficinas de Forestalia el mismo día que detuvo a Leire Díez , Vicente Fernández y Anchón Alonso , todos implicados por mordidas en la SEPI. Ahora, el foco se centra en Teruel.

: En diciembre pasado, la UCO registró las oficinas de el mismo día que detuvo a , y , todos implicados por mordidas en la SEPI. Ahora, el foco se centra en Teruel. Papelón de Teresa Ribera **: Aunque impulsó el cierre nuclear en España, ahora promueve un «renacer nuclear europeo». Su silencio sobre la situación relacionada con Domínguez** es notable.

Teresa Ribera Domínguez** es notable. Conexión Cerdán: A pesar de las sospechas, pidió que se mantuviera a Domínguez. Esto podría vincularlo directamente con Fernando Samper, relacionado también con Forestalia.

La investigación sigue avanzando y ya presenta ramificaciones dentro del PSOE aragonés. Mientras tanto, Ribera se limita a referirse a Domínguez como «un jubilado». El juez encargado del caso ha cedido el testigo a la UCO. Este escándalo tiene potencial para sacudir los cimientos del ministerio y poner en tela de juicio la transición ecológica emprendida por el gobierno.

Por su parte, Forestalia enfrenta múltiples frentes: el Maestrazgo está paralizado debido a protestas vecinales y las líneas eléctricas proyectadas han sido mal recibidas. En este contexto, fue Domínguez quien aceleraba todo rápidamente. En su etapa en Tragsatec, sus aliados filtraban informes favorables ante cualquier eventualidad.

Aspecto Detalle Implicados Delitos Prevaricación, cohecho, blanqueo, organización criminal Domínguez, Forestalia Proyectos 20-25 parques eólicos, fotovoltaicas, 200 km línea Teruel-Valencia Conexiones Santos Cerdán, SEPI, Lambán PSOE Aragón Acciones GC Detenciones, registros, paralización local UCO prioritaria

Senadores como Rocío Dívar (PP) han solicitado explicaciones al respecto. «Es grave que un subdirector esté cobrando mordidas», señala. La trama interconecta los sectores eólico y nuclear junto con la política. Mientras tanto, el silencio de Ribera es ensordecedor mientras la UCO sigue tejiendo conexiones entre los hechos. Este escándalo promete traer más sorpresas en forma de nuevas detenciones.