Antonio Naranjo destapa la verdadera razón por la que Sarah Santaolalla montó el numerito en el programa de Nacho Abad

Pillada con el carrito del helado.

Antonio Naranjo no se cree para nada las lágrimas de cocodrilo de Sarah Santaolalla y el numerito perpetrado en el plató de ‘En Boca de Todos’ (Cuatro).

La tertuliana sanchista abandonó entre lágrimas y gritos el set del programa de la segunda cadena de Mediaset tras ser confrontada con pruebas que cuestionaban la supuesta agresión de Vito Quiles.

Naranjo, fiel a su estilo, decidió abordar el «elefante en la habitación» que nadie quería tocar:

Yo, cuando veo un elefante en la habitación, no miro para otro lado. He visto lo que tú has denunciado, he visto lo que ha dicho el médico forense y lo que ha hecho el Gobierno con tu caso.

La reacción de Santaolalla no se hizo esperar. Visiblemente alterada, acusó a Naranjo de sucio y a Nacho Abad de permitir una «encerrona» y una «campaña de acoso»:

Es un poco sucio esto, ¿no? Yo no he hablado nunca de las deudas de nadie. ¡Que me deje de enfocar la puñetera cámara!

Y acto seguido se largó del plató.

Antonio Naranjo, horas después, dio con la clave de por qué la tertuliana actuó así.

Y la explicación fue, nada más y nada menos, que Santaolalla va a tomar parte hoy en la I Cumbre contra el Odio, iniciativa promovida por el Gobierno Sánchez, y así tendría razones más que de peso para presentarse en las jornadas como una ‘star system’ del victimismo:

He dicho mil veces que perseguir a alguien NO es periodismo. Pero de ahí a inventar una agresión física para que el Gobierno consolide su discurso de que España tiene un problema de ultraderecha violenta, NO. Y eso ha sido esto. Y Sara lo ha permitido. — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) March 10, 2026

Siento que nadie lo pase mal. Pero creo que por encima de todo está la decencia y no se puede estar delante de un montaje político que el Gobierno explota para justificar su relato y hacer como si nada. No quería hacer sufrir a Sara. Pero no puedo hacer sufrir a la verdad. — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) March 10, 2026

Y aquí lo que he explicado. Todo es una estrategia para que Pedro Sánchez no dé explicaciones de nada ni asuma responsabilidades y diga que todo es violencia. Así empieza mañana el Foro contra el Odio: Pedro y Sarah. pic.twitter.com/w7aFTbq3b3 — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) March 10, 2026