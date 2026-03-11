Sánchez monta una ‘cumbre contra el odio’ que demuestra que está detrás del circo de Sarah Santaolalla

Es tan burdo que no se lo cree nadie.

Las lágrimas de cocodrilo de la activista sanchista Sarah Santaolalla, tras inventarse una agresión fantasma, se superaron ayer, cuando montó un esperpento en el programa En boca de todos al ser confrontada con pruebas que cuestionaban su versión y, al verse retratada por su mentira, abandonó el plató entre lágrimas.

Sin embargo, ha tenido premio.

Casualmente, hoy va a tomar parte en la I Cumbre contra el Odio, una iniciativa promovida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para arremeter contra los medios y periodistas críticos, así como contra influencers que se muestran en contra del marido de Begoña. Con esta participación, redobla su presencia en actos del Gobierno del marido de Begoña.

El último circo de la nueva referente intelectual y política de la izquierda ha sido un nuevo montaje de Producciones Moncloa para poder seguir sin dar explicaciones ni asumir responsabilidades sobre la corrupción de su Gobierno, su partido y su círculo íntimo.

