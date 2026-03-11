‘24X7’

Sánchez monta una ‘cumbre contra el odio’ que demuestra que está detrás del circo de Sarah Santaolalla

Archivado en: Economía | Gobierno | Justicia | Mundo | Opinión | Oriente Medio | Partidos Políticos | Periodismo | Periodismo Online | Política

Más información

Nacho Abad y Sarah Santaolalla

Nacho Abad corta el circo de Sarah Santaolalla y saca a la luz el informe que desmonta la patraña: «Faltas a la verdad»

El mayor esperpento de Sarah Santaolalla: ¡llora y huye del plató porque le desmontan su circo!

El mayor esperpento de Sarah Santaolalla: ¡llora y huye del plató porque le desmontan su circo!

Es tan burdo que no se lo cree nadie.

Las lágrimas de cocodrilo de la activista sanchista Sarah Santaolalla, tras inventarse una agresión fantasma, se superaron ayer, cuando montó un esperpento en el programa En boca de todos al ser confrontada con pruebas que cuestionaban su versión y, al verse retratada por su mentira, abandonó el plató entre lágrimas.

Sin embargo, ha tenido premio.

Casualmente, hoy va a tomar parte en la I Cumbre contra el Odio, una iniciativa promovida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para arremeter contra los medios y periodistas críticos, así como contra influencers que se muestran en contra del marido de Begoña. Con esta participación, redobla su presencia en actos del Gobierno del marido de Begoña.

El último circo de la nueva referente intelectual y política de la izquierda ha sido un nuevo montaje de Producciones Moncloa para poder seguir sin dar explicaciones ni asumir responsabilidades sobre la corrupción de su Gobierno, su partido y su círculo íntimo.

Este y otros asuntos de actualidad son abordados por el ‘24×7’ de este miércoles, 11 de marzo, junto al diputado del PP Ismael Sirio López y el bombero Pedro Gallego.

MARCAS

TODAS LAS OFERTAS DE TU MARCA FAVORITA

Encuentra las mejores ofertas online de tu marca favorita

SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]