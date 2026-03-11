El periodista que desveló la enfermedad de Sánchez deja boquiabierto a Rojo: «Vienen más cosas»

Miguel Ángel Pérez (Madrid, 1983) es periodista por la Universidad Camilo José Cela.

Inició su carrera profesional como reportero en la Cadena COPE. Luego pasó por Libertad Digital TV y, de ahí, se convirtió en redactor del programa Es la Mañana de Federico en esRadio. Tras esta experiencia, se convirtió en periodista de investigación y tribunales en OKDIARIO. Después de tres años, ha vuelto a Libertad Digital.

Protagoniza la nueva edición de Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, para hablar sobre su exclusiva acerca de la lesión cardiovascular que afectaría al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que generó un auténtico terremoto al destaparse.

En su visita al plató de Periodista Digital ha dejado frases muy interesantes: