El periodista que desveló la enfermedad de Sánchez deja boquiabierto a Rojo: «Vienen más cosas»

Miguel Ángel Pérez (Madrid, 1983) es periodista por la Universidad Camilo José Cela.
Inició su carrera profesional como reportero en la Cadena COPE. Luego pasó por Libertad Digital TV y, de ahí, se convirtió en redactor del programa Es la Mañana de Federico en esRadio. Tras esta experiencia, se convirtió en periodista de investigación y tribunales en OKDIARIO. Después de tres años, ha vuelto a Libertad Digital.
Protagoniza la nueva edición de Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, para hablar sobre su exclusiva acerca de la lesión cardiovascular que afectaría al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que generó un auténtico terremoto al destaparse.
En su visita al plató de Periodista Digital ha dejado frases muy interesantes:
«La primera información sobre la dolencia de Sánchez la recibimos antes de la Navidad».
«Pedro Sánchez padece una lesión cardiovascular. Lleva meses siendo tratado».
«Pedro Sánchez está siendo tratado en el Hospital Ramón y Cajal y en otras clínicas privadas».
«No ha llegado ninguna demanda por parte de Moncloa sobre la dolencia cardíaca de Sánchez».
«Hablé con Moncloa, con un tal Miguel Ángel Marful, para contrastar la información y saber qué postura tenían, pero no lo desmintieron».
«Sánchez podría padecer algo más grave de lo que hemos publicado. Tengo la intuición de que hay algo más. El tema no lo doy por cerrado».
«El tema es importante porque puede influir en las decisiones que toma el presidente del Gobierno».
«Gente del entorno cercano de Sánchez me ha dicho “ten cuidado”».
«La gran mayoría de los medios no se hicieron eco de la información pese a su relevancia».
«Tras la pregunta de Cayetana sobre la enfermedad de Sánchez, todos los medios que callaron por miedo u otras razones hablan del tema».
«Los desmentidos de Sánchez en TikTok me llaman mucho la atención por la sobreactuación».
«Me llama mucho la atención la actitud de los medios críticos que han callado sobre la enfermedad de Sánchez».
«Sánchez es un animal político sin escrúpulos, puede sobrevivir a la debacle y seguir en Moncloa».
«Tengo cierto pesimismo porque los votantes del PSOE seguirán votando a Sánchez sin importar lo que haga».
«Me parece muy preocupante el enfrentamiento entre PP y VOX, están en una guerra civil entre ellos cuando deberían centrarse en Sánchez».