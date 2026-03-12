Ana Rosa se cachondea de Pedro Sánchez y su ‘odiómetro’: «Hodío, hodio… con h de humo»

Ana Rosa se ha cachondeado de la última medida «importante» anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: la de una herramienta para vigilar y controlar las redes sociales.
La presentadora ha dedicado su editorial, justamente en el Día Internacional contra la Censura en Internet, a disipar la última maniobra de distracción impulsada por el líder del PSOE para intentar distraer a la opinión pública de los escándalos de corrupción que lo salpican.
«Sánchez presenta su nueva medida estrella, un odiómetro para las redes sociales llamado odio, hodio, hodío, como ustedes quieran, con “h” de humo».
Sobre los que propagan el odio en las distintas plataformas, ha recordado al ministro de Transportes, Óscar Puente, cuyos ataques e insultos son comunes en estos espacios digitales:
«Me pregunto qué cara habrá puesto Óscar Puente al enterarse. ¿Podrá seguir calificando a sus adversarios como “timadores”, “saco de mierda” o “dudoso equilibrio mental”?».
Además, ha recordado que el propio Gobierno de Sánchez ya ha implementado una medida casi igual, el Sistema FARO, por lo que estima que este será un nuevo chiringuito con el que alguien se forrará gracias al dinero público en lugar de destinarlo a los problemas reales:
«¿Quién va a medir ese odio? Pues un nuevo chiringuito con censura a la carta. No podemos olvidar que la factoría Moncloa Producciones ya tiene sus éxitos asegurados. Por ejemplo, su teléfono cacharreado de la vivienda, el Sistema FARO, que es igual a lo que han presentado.
Sánchez vigilará lo que escribimos en las redes. Según SuperSánchez, odio se escribe con “h”, como la palabra hemeroteca, que se ha convertido en su peor enemiga. O como “hermanísimo”, ya saben ustedes por qué. O como Hacienda, que lleva tres años con recaudaciones récord. La realidad es que el odio, el de verdad, sí que mata, como en el triple crimen machista de Miranda de Ebro. Y contra ese odio no sirve una h, sino una v de vigilancia, una p de presupuestos para medidas contra los maltratadores y una g de gobierno eficaz».