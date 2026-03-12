Ana Rosa se cachondea de Pedro Sánchez y su ‘odiómetro’: «Hodío, hodio… con h de humo»

Ana Rosa se ha cachondeado de la última medida «importante» anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: la de una herramienta para vigilar y controlar las redes sociales.

La presentadora ha dedicado su editorial, justamente en el Día Internacional contra la Censura en Internet, a disipar la última maniobra de distracción impulsada por el líder del PSOE para intentar distraer a la opinión pública de los escándalos de corrupción que lo salpican.

«Sánchez presenta su nueva medida estrella, un odiómetro para las redes sociales llamado odio, hodio, hodío, como ustedes quieran, con “h” de humo».

Sobre los que propagan el odio en las distintas plataformas, ha recordado al ministro de Transportes, Óscar Puente, cuyos ataques e insultos son comunes en estos espacios digitales:

«Me pregunto qué cara habrá puesto Óscar Puente al enterarse. ¿Podrá seguir calificando a sus adversarios como “timadores”, “saco de mierda” o “dudoso equilibrio mental”?».

Además, ha recordado que el propio Gobierno de Sánchez ya ha implementado una medida casi igual, el Sistema FARO, por lo que estima que este será un nuevo chiringuito con el que alguien se forrará gracias al dinero público en lugar de destinarlo a los problemas reales: