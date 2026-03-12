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Así ‘celebraba’ Sarah Santaolalla la agresión al periodista de El Español por los radicales abertzales en Pamplona

En lugar de condenar la violencia física, de verdad, contra José Ismael Martínez, reivindicó las acciones de las juventudes de Sortu/Ernai durante una protesta ilegal

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Archivado en: Periodismo Online | Sarah Santaolalla

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Además de sectaria y mala actriz, hipócrita.

Sarah Santaolalla se ha erigido en el nuevo faro de la desnortada izquierda política y mediática. Y lo ha hecho gracias a su fanatismo y veneración casi religiosa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que saca a pasear cada vez que participa en algún espacio televisivo.

Esta devoción por el líder del PSOE le ha llevado a excusarlo y defenderlo ante todos los escándalos de corrupción que salpican a su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo.

Pero la activista sanchista no se limita a aplaudir a los socialistas.

Su defensa de la extrema izquierda le ha llevado a decir auténticas burradas como que en Venezuela no hay dictadura, que haya menos autónomos «es síntoma de desarrollo económico» o que ETA no existe.

Esta última es relevante, porque la hemeroteca condena a algunos. En especial a Sánchez y sus acólitos.

A raíz del circo que ha montado con la agresión fake que habría sufrido, muchos han recordado que cuando energúmenos de la izquierda abertzale atacaron al periodista de El Español, José Ismael Martínez, mientras cubría una protesta ilegal de las juventudes de Sortu/Ernai para impedir una charla de Vito Quiles en la Universidad de Navarra (Pamplona).

La agitadora, al igual que Jesús Cintora y Pablo Iglesias, en lugar de condenar firmemente los hechos, los reivindicó.

La misma que va llorando por los platós de televisión porque la gente no se suma a su agresión inventada, que desmontan los propios vídeos que ella misma ha publicado, menosprecia y que prácticamente celebra la violencia que casi provoca que el reportero perdiera un ojo.

Y lo peor, todo para intentar atacar al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

«Unos chavales celebran que los fascistas no lleguen a las aulas universitarias y el líder de la oposición se posiciona del lado de los fascistas mediante bulos.
Colóquese bien las gafas y céntrese señor Feijóo».

Hipócrita hasta el tuétano.

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