Sánchez se inventa el ‘Hodiómetro’ junto a su mascota Santaolalla para que no hablemos de Begoña

Las cortinas de humo se vuelven cada vez más burdas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha marcado un nuevo esperpento. Y no solo por lo tonto del asunto, sino porque además es calcado de algo que ya ha implementado.

El principal odiador de España se ha sacado de la manga una herramienta justamente para medir el odio en las redes sociales. El que impulsa los discursos guerracivilistas, el que levanta muros y el que habla de ellos o nosotros.

El cinismo de Sánchez es olímpico y nunca deja de sorprender.

Sin embargo, la jugada es clara. Y va con ‘h’ de humo.

La herramienta, presentada de la mano de Sarah Santaolalla, justamente en medio del circo montado por la activista sanchista tras inventarse una agresión que desmontan los vídeos que ella misma publicó, solo tiene un objetivo real: distraer.

Lo que de verdad quiere el presidente es que no hablemos de los casos de corrupción que salpican a su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo.

Alerta de espóiler: no lo vamos a hacer.

Nosotros seguiremos hablando y denunciando los chanchullos y negocios opacos de Begoña, de su hermano David, de Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, Aldama, Tito Berni, Leire Díez y un largo etcétera.

Sánchez lo tiene ‘hodío’ si cree que vamos a claudicar.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este jueves, 12 de marzo, junto al diputado de VOX Ricardo Chamorro.