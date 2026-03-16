Ana Rosa se chotea de Podemos e Izquierda Unida tras el batacazo en CyL: «Han ganado el Óscar…»

Ana Rosa ha reflexionado sobre los resultados de las elecciones autonómicas en Castilla y León, que ha ganado con holgura el PP, seguido por el PSOE, con VOX consolidado como la tercera fuerza, al tiempo que la extrema izquierda ha desaparecido. Y lo ha hecho en clave de los Óscar, que se han celebrado esta madrugada.

En su editorial, la presentadora ha atizado al partido de Pedro Sánchez por intentar vender como un triunfo el no haber ganado los comicios. «Ayrton Senna decía que el segundo es el primero de los perdedores; desde el PSOE nos quieren vender que el segundo es el ganador».

«Esta noche se ha celebrado la gala de los Óscar, y el PSOE ha obtenido la estatuilla a la mejor ficción por su película ‘Ni tan mal’. Sin embargo, poco tienen que celebrar en una comunidad en la que lleva ganando la derecha más de 40 años».

Destaca que los dos escaños obtenidos por los socialistas son producto de dos factores: el primero es que el candidato, el alcalde de Soria, es el candidato más alejado de Sánchez de las últimas elecciones autonómicas —Extremadura y Aragón—, y que Ferraz ha fagocitado a los partidos de extrema izquierda por sus posturas más radicales.

En este sentido, se ha choteado de la extinción de la extrema izquierda por la debacle electoral sufrida por los partidos Podemos, Izquierda Unida y Sumar.

«Han ganado el Óscar a los mejores efectos especiales por la película ‘Desaparecido en combate’. No ha quedado ni rastro de ellos».

También ha cargado contra José Luis Tezanos, entregándole el Óscar al «mejor maquillaje» por su último ejercicio propagandístico del CIS previo a las elecciones, con un barómetro en el que afirmaba que PSOE, Izquierda Unida-Sumar y Podemos iban a obtener el 40 % de los votos.

Otra que se llevó lo suyo fue la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. «Ha obtenido el Óscar a la mejor actriz protagonista por la película ‘Náufrago’. Para celebrar el naufragio de su proyecto político en Castilla y León, ha concedido 15 entrevistas y ha volado en business hasta el país de Trump para desfilar en la alfombra roja. Precisamente, eso es lo que habrá que levantar tras las elecciones: las alfombras por las que desfila este Gobierno».

En cuanto a la ‘frenada’ de los de Abascal, que pese al buen resultado palidece ante el crecimiento mostrado en Extremadura y Aragón, Ana Rosa estima que una causa puede ser el estancamiento de las conversaciones para formar gobierno en esas comunidades, lo que habría ocasionado cierto «hartazgo» en el electorado. «En VOX se han llevado el Óscar al mejor actor de reparto».