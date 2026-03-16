Bolaños se marca un ‘Tezanos’ en TikTok y publica un vídeo jugando a ser cocinero

Esperpéntico.

Y pagan millones a asesores.

La deriva del Gobierno de Pedro Sánchez se acentúa a diario, y la estrategia para intentar captar el voto juvenil es irrisoria. En especial, la que aplican tanto el presidente como sus ministros en TikTok.

Ejemplo de esto han sido las publicaciones del líder del PSOE haciendo un open house en Moncloa con figurantes palmeros, un tour por el palacio de gobierno a lo Preysler, su repaso a las noticias más importantes en el que por lo que sea, no habló de la corrupción del Gobierno o un penoso vídeo fake con tomas falsas.

Otro que no cesa en su empeño de hacer el ridículo es el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Si hace unos meses había publicado un patético vídeo con Óscar Puente y Pilar Alegría estrenándose en la red social preferida por los adolescentes y veinteañeros, ahora lo ha vuelto a hacer dándoselas de ‘influen-chef’.

Quizá porque se ha acordado de lo del ministro perejil, en esta ocasión ha hecho un vídeo sobre sus ‘secretos’ para cocinar, aunque reconoce que la cosa no se le da bien y que tiene que usar un robot de cocina para preparar cualquier cosa.

Lo único bueno del vídeo es que ha comprado los ingredientes en un comercio de barrio.

Si quieres, puedo hacer una versión final todavía más pulida, ajustando estilo y fluidez sin cambiar el contenido, para que suene más profesional y periodística.