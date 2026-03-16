Sánchez intenta colar como victoria la derrota en Castilla y León, fracasa y se prepara para salir de Moncloa

El perdedor en serie Pedro Sánchez sigue con su racha.

Pese a que el PSOE no se despeñó como en Aragón y Extremadura, lo cierto es que los socialistas vuelven a perder las elecciones en una comunidad autónoma en la que la derecha gobierna desde hace 40 años.

Para sorpresa de nadie, desde Moncloa intentan vender el resultado como una victoria cuando simplemente han salvado los muebles. Incluso han sacado pecho, ensalzando la figura del gurú del marido de Begoña, José Luis Rodríguez Zapatero, ‘resucitado’ para esta campaña, a diferencia de los dos últimos comicios autonómicos.

El buen resultado del candidato Carlos Martínez se debe principalmente a dos factores: el primero es que no es sanchista. El alcalde de Soria sigue un poco la línea de García-Page y es una de las pocas voces discordantes dentro de Ferraz, aunque mucho menos belicoso que el presidente castellanomanchego.

El otro factor es que el PSOE ha absorbido a una extrema izquierda cada vez más desnortada política y mediáticamente. Hasta tal punto que hoy en día los referentes de este espectro son el independentista Gabriel Rufián y la activista- tertuliana Sarah Santaolalla.

Esto ha dado como resultado que los socialistas mejoren su resultado respecto a los comicios anteriores con dos procuradores más.

Pero no todo lo que brilla es oro.

El resultado esconde un dato preocupante para Ferraz: han obtenido 14.000 votos menos respecto a las elecciones de 2022.

No importa lo que quieran vender unos y otros. El resultado es claro y confirma la misma tendencia en clave nacional: que PP y VOX ganarán las elecciones, que están condenados a entenderse y que el galgo de Paiporta empieza a hacer las maletas para desalojar Moncloa.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este lunes, 16 de marzo, junto al periodista Xavier Horcajo.