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Las redes sociales barren al «Nostradamus de AliExpress» Ramón Espinar por su pronóstico de las elecciones en CyL

«Se acelera mucho la posibilidad de que el PSOE sea primera fuerza en Castilla y León. Los tracks de hoy que manejan los partidos están dando tendencias demoledoras para Mañueco y el PP»

Ramón Espinar
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Archivado en: Periodismo Online | Ramón Espinar

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No solo hace el ridículo en los platós de TV.

El ex podemita Ramón Espinar intentó transformarse en pitoniso en las redes sociales y se atrevió a pronosticar una victoria del PSOE en las elecciones autonómicas en Castilla y León.

El pasado 12 de marzo, el activista publicó en su perfil de X (antes Twitter):

«Se acelera mucho la posibilidad de que el PSOE sea primera fuerza en Castilla y León. Los tracks de hoy que manejan los partidos están dando tendencias demoledoras para Mañueco y el PP».

Evidentemente, los usuarios no iban a perder la oportunidad de ponerlo ‘colorado’ tras este ejercicio que uno no sabe si es optimismo, cinismo o pérdida de contacto con la realidad.

«Me está funando medio Twitter por vaticinar un empate técnico. No sé si va a llegar porque Vox crece menos de lo que yo pensaba y el PP aguanta mejor, pero aún puede suceder. 90 minuti en el recuento sono molto longo, haters».

Efectivamente, medio Twitter lo ‘funó’ —término popularizado en redes sociales que equivale a un linchamiento digital— por su vaticinio electoral y los comentarios son descacharrantes:

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