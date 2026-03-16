Las redes sociales barren al «Nostradamus de AliExpress» Ramón Espinar por su pronóstico de las elecciones en CyL

No solo hace el ridículo en los platós de TV.

El ex podemita Ramón Espinar intentó transformarse en pitoniso en las redes sociales y se atrevió a pronosticar una victoria del PSOE en las elecciones autonómicas en Castilla y León.

El pasado 12 de marzo, el activista publicó en su perfil de X (antes Twitter):

«Se acelera mucho la posibilidad de que el PSOE sea primera fuerza en Castilla y León. Los tracks de hoy que manejan los partidos están dando tendencias demoledoras para Mañueco y el PP».

Evidentemente, los usuarios no iban a perder la oportunidad de ponerlo ‘colorado’ tras este ejercicio que uno no sabe si es optimismo, cinismo o pérdida de contacto con la realidad.

«Me está funando medio Twitter por vaticinar un empate técnico. No sé si va a llegar porque Vox crece menos de lo que yo pensaba y el PP aguanta mejor, pero aún puede suceder. 90 minuti en el recuento sono molto longo, haters».

Me está funando medio Twitter por vaticinar un empate técnico. No sé si va a llegar porque Vox crece menos de lo que yo pensaba y el PP aguanta mejor, pero aún puede suceder. 90 minuti en el recuento sono molto longo, haters. https://t.co/bYUnt3nnAt — Ramón Espinar 🇵🇸 (@RamonEspinar) March 15, 2026

Efectivamente, medio Twitter lo ‘funó’ —término popularizado en redes sociales que equivale a un linchamiento digital— por su vaticinio electoral y los comentarios son descacharrantes:

A partir de ahora seguiré sus predicciones con total confianza, Nostradamus de AliExpress. — MaDan (@spanish_mastiff) March 15, 2026

90 minuti son molto longo sólo en el Bernabeu. 60000 votos más y un 4.6% de diferencia. Ese empate técnico, creo que te referías a los resultados de podemos y Sumar….empate a 0. Sánchez, 1% escaso y gracias a su marca local de Soria . — pabloprisma (@pabloprisma) March 15, 2026

Ramón, vaya previsión mala.🤦‍♂️ — Francisco Carriqui (@frcarriqui) March 16, 2026

Ramón Espinar SL,empresa de encuestas electorales,presenta expediente de quiebra. — ANGEL GARCÍA (@ANGELGARCIA184) March 15, 2026

El pp aguanta mejor? Si sube 4 puntos!! — Tullius Détritus. (@ManuOnTour1980) March 15, 2026

A ver, Ramón, de 1o de sociólogo. La estadística es la ciencia que se encarga de manipular los datos a favor de quién paga la consulta. Una encuesta de un partido tiene la misma validez que el CIS, o sea, ninguna. — Matías Vk (@AtletiVk) March 12, 2026

Hacer caso de Espinar por favor jajajajajajaja pic.twitter.com/UWqyk7akvl — PinochoSanchez (@SanchezPinocho_) March 12, 2026

Espinar descubre una nueva cinemática: » El movimiento posibilista acelerado»

La comunidad físico-matemática, se ‘ desorina’

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