Las bases de Sumar y sus satélites exigen abandonar el Gobierno Sánchez para evitar otra masacre electoral en Andalucía

Un polvorín.

Las bases de Sumar y las terminales políticas integradas en esa formación son un volcán a punto de sufrir una explosión de tipo ultrapliniana.

Y es que después de lo sucedido en la noche del 15 de marzo de 2026, con todos los partidos a la izquierda del PSOE fuera de las Cortes de Castilla y León, el temor a quedar arrasados en próximos procesos electorales es más que una realidad.

Sobre todo los ojos están puestos en Andalucía, que está a punto de ser convocado su proceso electoral, bien finales de mayo o mediados de junio de 2026.

De ahí que las corrientes más activas de Izquierda Unida, Más Madrid, Comuns y otros socios menores de la plataforma Sumar están lanzando un ultimátum interno, tal y como cuenta ‘El Confidencial‘, que es salir del Ejecutivo de coalición con el PSOE antes de que sea demasiado tarde.

Ahora mismo se considera que seguir atados a un Pedro Sánchez desgastado por casos de corrupción, inmovilismo y falta de rumbo les va a arrastrar a una nueva debacle en la comunidad más poblada de España.

El clamor crece especialmente en los chats y asambleas de IU y los Comunes, donde se habla ya sin tapujos de «dar un golpe de mano» sin tumbar al Gobierno para no facilitar un adelanto electoral que beneficie al PP, pero sí marcando distancias drásticas: salida ordenada de los ministerios, ruptura de la disciplina de voto en temas clave y regreso a una oposición dura y diferenciada.

Clamor en la extrema izquierda para salir del Gobierno antes de las andaluzas y resistir a Sánchez: «Hay que dar un golpe de mano» https://t.co/2vGDWZyVma pic.twitter.com/XKbXAIt1J1 — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) March 17, 2026

La sensación que hay instalada en los partidos de este espectro político es que quien sale ganando es Pedro Sánchez y un PSOE que les ha fagocitado y que, por tanto, toca abandonar los mullidos sillones de La Moncloa:

Hay que salir del gobierno. Es la única forma de mantener perfil propio. No podemos seguir siendo los parientes pobres del PSOE. La situación es inaguantable. En el Gobierno solo sobrevive Sánchez. No se puede gobernar ni impulsar nuestras propuestas. Hay que salir y recuperar la calle. Si seguimos en el gobierno nos machacan en Andalucía.

Incluso hay críticas hacia la impulsora de Sumar, Yolanda Díaz, por el famoso viaje a Hollywood para asistir a la gala de los Oscar:

Está aprovechando su puesto para promocionarse, pero es muy incoherente. Lo de los Óscar en pleno ‘no a la guerra’ no tiene explicación y nos perjudica a todos. Estamos en un momento en el que conviene buscar refugio en la ortodoxia de IU, que es la izquierda de siempre, frente a esa izquierda urbana e incoherente. La incoherencia les mata.

Y exigen a la ministra de Sanidad que dé un paso adelante y opte por dar un portazo al Ejecutivo: