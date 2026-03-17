El Coronel Baños deja en shock a Alfonso Rojo: «Si la guerra dura 6 semanas más…»

Son tiempos complicados.
Y una persona ideal para entenderlos es el coronel Pedro Baños (León, 1960).
Además de ser un destacado coronel de infantería del Ejército de Tierra español, actualmente en situación de reserva, es diplomado de Estado Mayor y se ha consolidado como un referente en geoestrategia, inteligencia, seguridad, defensa y terrorismo. Su trayectoria incluye puestos clave como jefe de Contrainteligencia y Seguridad del Cuerpo de Ejército Europeo en Estrasburgo, además de participar en misiones internacionales en Bosnia-Herzegovina y otros destinos.
En Tiempo de Hablar, Alfonso Rojo reflexiona junto a Baños sobre la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, las causas, la situación actual, su impacto económico y cómo puede evolucionar.
Además, Baños ha aprovechado para adelantar en exclusiva un secreto sobre su nuevo libro, El tao de la guerra: Las estrategias eternas del poder chino.
En su intercambio con el director de esta casa, ha dejado frases muy interesantes:
«La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán es mundial. Tiene una repercusión global».
«Rusia ha sido la gran beneficiada por este nuevo conflicto. Ahora vende su energía a precio de mercado».
«Los servicios de inteligencia de EE. UU. llevan años tendiendo redes en Irán».
«No tengo dudas de que Jamenei sabía que lo iban a asesinar. El martirio es muy importante en el chiismo».
«Jamenei, hombre mayor con cáncer, muy cuestionado por la inflación y las protestas, se ha convertido en un mártir, aglutinando a la sociedad».
«La cúpula militar aconsejó a Trump no entrar en guerra con Irán».
«Una consecuencia de esta guerra puede ser el aumento de las armas nucleares por miedo a un ataque».
«No sabemos cuánto durará la guerra. Israel todavía no ha conseguido ningún objetivo en Irán».
«Nos están vendiendo una historia que no es cierta. EE. UU. e Israel van perdiendo la guerra».
«Es una guerra muy compleja, no solo por la religión. Hay muchos intereses económicos y geopolíticos en juego».
«Todavía no están claros cuáles son los objetivos y las razones para esta guerra».
«Si no hay cambio de escenario en la guerra, Trump se puede venir abajo».
«La guerra de China está ahí, solo que se produce de forma indirecta, como lo que pasa en Perú».
«Mi nuevo libro busca entender cómo China hará su guerra contra el resto del mundo».
«Europa no está preparada para lo que está ocurriendo en el mundo».
«Un gran problema es la heterogeneidad de los países europeos: los problemas de los bálticos son muy distintos a los del sur y cada uno está centrado en resolver los suyos».
«El estrecho de Ormuz afecta a muchísimos sectores. Si sigue el conflicto, la economía global se puede parar».
«Europa puede sufrir más severamente las consecuencias del parón del estrecho de Ormuz».
«Si el conflicto en Irán dura seis semanas más, sería una hecatombe mundial».
«La inteligencia artificial está teniendo un papel en la guerra».
«Todavía no sabemos qué o quién incitó a Donald Trump a meterse en esta guerra, que es una trampa».
«China tiene aviones de sexta generación que, dicen, solo pueden ser piloteados por inteligencia artificial».
«El salto tecnológico que estamos viendo en el campo de batalla es tremendo».
«Hay que replantearse toda la industria armamentística, los drones han cambiado el panorama».
«China está haciendo ya la guerra, pero de una manera muy sutil».
«Seguimos siendo eurocéntricos, creemos que somos la sociedad más avanzada y no es así».
«China se despertó hace mucho tiempo».