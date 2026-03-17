El Coronel Baños deja en shock a Alfonso Rojo: «Si la guerra dura 6 semanas más…»

Son tiempos complicados.

Y una persona ideal para entenderlos es el coronel Pedro Baños (León, 1960).

Además de ser un destacado coronel de infantería del Ejército de Tierra español, actualmente en situación de reserva, es diplomado de Estado Mayor y se ha consolidado como un referente en geoestrategia, inteligencia, seguridad, defensa y terrorismo. Su trayectoria incluye puestos clave como jefe de Contrainteligencia y Seguridad del Cuerpo de Ejército Europeo en Estrasburgo, además de participar en misiones internacionales en Bosnia-Herzegovina y otros destinos.

En Tiempo de Hablar, Alfonso Rojo reflexiona junto a Baños sobre la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, las causas, la situación actual, su impacto económico y cómo puede evolucionar.

Además, Baños ha aprovechado para adelantar en exclusiva un secreto sobre su nuevo libro, El tao de la guerra: Las estrategias eternas del poder chino.

En su intercambio con el director de esta casa, ha dejado frases muy interesantes: