Otro enano le crece a Sánchez: descubren que Iceta (PSOE) tiene más de 10 millones de euros y 27 inmuebles

Menudo circo el de Pedro Sánchez y el PSOE.

Y el esperpento continúa.

Como si no fuera suficiente la corrupción que salpica al Ejecutivo, al partido y al círculo íntimo del presidente, se suman la ineficiencia desbordada, la hipocresía y los chanchullos, que no son ni éticos ni estéticos y que afloran al mismo tiempo.

En este sentido, El Debate ha destapado hoy que el exministro y actual embajador de España ante la UNESCO en París, Miquel Iceta, es un empresario con un vasto imperio inmobiliario valorado en más de 10 millones de euros.

De acuerdo con su declaración de Hacienda, el exministro ‘bailarín’ posee hasta 27 inmuebles que abarcan desde viviendas hasta activos industriales. En el inventario se encuentran ocho viviendas, quince plazas de garaje, tres parcelas, dos locales comerciales y diversos activos industriales.

Algunos de estos bienes son compartidos con su hermana, lo que añade un matiz personal a este entramado inmobiliario.

Esta noticia del patrimonio de Iceta se suma al enchufe de su marido como piloto en una aerolínea rescatada por el Gobierno Sánchez —con mediación de Koldo García—, así como a las reuniones de este con el propio exasesor de Ábalos y otros miembros de la trama en La Chalana, en las que habría pedido favores a altos cargos de Adif.

A Pedro Sánchez no paran de crecerle los enanos.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos en el ‘24×7’ de este martes, 17 de marzo, junto al periodista de The Objective, Marcos Ondarra.