¡Aldama suelta el sobre de Delcy! La Audiencia Nacional ya tiene las pruebas de la presunta financiación chavista al PSOE

La bomba está a punto de estallar en toda la cara del PSOE y de Pedro Sánchez.

El comisionista Víctor de Aldama acaba de dar el paso decisivo en una de las tramas más sensibles que rodean a la formación de Ferraz entregando al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno el sobre que desde hace meses se ha convertido en un elemento de máxima tensión política.

Según confirman fuentes próximas al empresario a ‘The Objective‘ y otros medios, la entrega se produjo el 12 de marzo de 2026 durante una comparecencia secreta en el marco de la pieza que investiga los pagos en efectivo en Ferraz y las posibles irregularidades en la financiación del partido.

Aldama, imputado en el ‘caso Koldo‘ y en el fraude de hidrocarburos, ya había aludido a ese sobre en su declaración del 29 de enero de 2026 ante el juez Santiago Pedraz.

Entonces vinculó su contenido a «la financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista» a través de la petrolera venezolana PDVSA, y aseguró que el material le fue entregado directamente por Delcy Rodríguez, actual presidenta de Venezuela tras la caída del régimen de Maduro.

Durante más de dos horas, Aldama prestó declaración ante la Fiscalía Anticorrupción en un ambiente de máxima discreción. El empresario habría insistido en la «contundencia» de la información y en la necesidad de blindar su contenido para evitar filtraciones que, según él, pondrían en riesgo su seguridad.

El sobre, custodiado durante meses, incluso parte del tiempo por un socio mientras Aldama estuvo en prisión), llega ahora a manos del juez Moreno, instructor de la macrocausa del caso Koldo y de las pesquisas sobre las cuentas del PSOE. Fuentes jurídicas indican que el magistrado ya ha dado traslado del material para su análisis, aunque todo sigue bajo secreto de sumario.

🔴 ES EL FIN DEL PSOE Aldama entrega el sobre a la justicia, aquí nos lo explica 👇 pic.twitter.com/gLzlsoxzgv — Betania (@BetaniaTv) March 18, 2026

Desde Ferraz y el entorno de Pedro Sánchez siempre se calificaron estas acusaciones como «relatos inventados» y «estrategias de distracción» por parte de Aldama para mejorar su posición procesal en las múltiples causas que tiene abiertas. El PSOE ha negado en reiteradas ocasiones cualquier tipo de financiación irregular y ha atribuido las versiones del comisionista a un intento de «chantaje» o de desviar la atención de sus propios delitos.

El contenido exacto del sobre no ha trascendido todavía. Aldama llegó a afirmar en intervenciones públicas que podría «tumbar al Gobierno directamente», aunque por el momento no hay confirmación judicial de que la documentación acredite realmente pagos desde Venezuela al partido o a su líder internacional.

La entrega marca un punto de inflexión en una historia que lleva más de un año generando titulares: del anuncio en sede judicial en enero, pasando por la citación (y posterior aplazamiento) de marzo, hasta la comparecencia secreta de la semana pasada.

Queda por ver ahora si el juez Moreno encuentra indicios suficientes para abrir nuevas líneas de investigación o si, por el contrario, el famoso sobre termina engrosando la lista de promesas incumplidas del «conseguidor» estrella del caso Koldo.