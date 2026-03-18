¿Qué información del PSOE hay en el sobre de Aldama?

El sobre de Aldama se ha convertido en el elemento más inquietante para Moncloa y Ferraz en los últimos meses.

El comisionista y empresario Víctor de Aldama, figura clave en el ‘caso Koldo‘ y en la causa de fraude de IVA en hidrocarburos, declaró varias veces ante el juez de la Audiencia Nacional que posee un documento confidencial procedente de la petrolera estatal venezolana PDVSA, entregado personalmente por Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela.

Según sus propias palabras en sede judicial, el contenido del sobre está directamente relacionado con la «financiación ilegal del PSOE» y también de la Internacional Socialista. Aldama ha sido tajante: se trata de información «sensible» que, en sus palabras, sería «más que suficiente para que el Gobierno salga de donde está y el presidente del Gobierno y otras personas pasen por la cárcel».

¿Qué se sabe del contenido?

Hasta la fecha, Aldama no ha revelado públicamente el contenido exacto del sobre. Sin embargo, ha deslizado varias pistas clave:

El sobre lleva el logotipo y membrete oficial de PDVSA, el Ministerio del Petróleo de Venezuela y el escudo de la República Bolivariana.

Estaría vinculado al negocio de hidrocarburos y a supuestos «cupos» o asignaciones de petróleo venezolano repartidos entre dirigentes socialistas (nacionales e internacionales).

Aldama lo relaciona con entradas irregulares de dinero hacia el PSOE, en el marco de la trama de comisiones y pagos en efectivo que ya salpican al partido en varias piezas judiciales.

También se especula con el hecho de que contendría pruebas documentales de un supuesto reparto de beneficios petroleros para financiar actividades del PSOE y de la Internacional Socialista.

El juez Ismael Moreno intentó que Aldama entregue el sobre en varias ocasiones. De hecho, llegó a citarle expresamente en marzo de 2026 para que lo aportara a la causa, aunque la comparecencia fue aplazada sine die en el último momento.

El PSOE, por su parte, ha presentado escritos calificando las declaraciones de Aldama como un intento de «chantaje» y asegurando que «ya no sabe qué meter en el sobre».

Aldama condicionó en varias ocasiones la entrega completa de la documentación a una negociación con la Fiscalía Anticorrupción, algo que hasta ahora no se ha materializado.

Mientras el sobre sigue guardado, el mero hecho de su existencia mantiene en vilo a Ferraz y genera especulaciones diarias: ¿pagos del chavismo al PSOE? ¿Comisiones petroleras para la cúpula? ¿Vínculos con la presidencia de Sánchez en la Internacional Socialista? El tiempo dirá si se trata de la bomba definitiva o de otra carta que Aldama juega para salvarse.

Para hablar de este y otros asuntos estarán este 18 de marzo de 2026 en ‘La Burbuja‘, el analista Pedro Pedrosa y Juan Velarde, redactor de Periodista Digital.