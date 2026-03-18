Esperanza Aguirre se suelta con Alfonso Rojo y pilla desde Sánchez hasta Sarah Santaolalla

Esperanza Fuencisla Aguirre y Gil de Biedma (Madrid, 3 de enero de 1952) es una política española, ministra de Educación y Cultura entre 1996 y 1999, presidenta del Senado entre 1999 y 2002, y de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012. También ejerció de presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2016.
Licenciada en Derecho, es técnica de Información y Turismo del Estado. Fue la primera mujer en desempeñar la Presidencia del Senado. Encabezó la candidatura del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid en las elecciones municipales de 2015. Sin embargo, a pesar de ser la candidatura más votada, no logró ser investida de alcaldesa por carecer de apoyos suficientes.
En Tiempo de Hablar, Alfonso Rojo somete a la valoración de Esperanza Aguirre la actualidad de lo que estamos viviendo en España. Desde la corrupción del Gobierno socialista, el insostenible gasto público, la etapa de gobierno de Mariano Rajoy hasta el descontrol en la inmigración o los pactos entre PP y VOX.
Del expresidente del Gobierno popular, Aguirre sentencia que «en el trato personal es una persona encantandora» pero califica de «desastre» su etapa en La Moncloa por todos sus incumplimientos del programa electoral como las subidas de impuestos cuando prometió bajarlos o el abandono de la reforma de la Justicia con el no cumplimiento de cambiar el sistema de elección de los jueces del CGPJ «para que no sean los políticos los que nombran a los jueces que eventualmente nos tengan que juzgar«.
Respecto a por qué es tan odiada por la izquierda, Aguirre ha recordado que es «porque yo doy la batalla cultural y eso a la izquierda no le gusta». En esta línea la ex presidenta ha reivindicado que bajo su mandato en la Comunidad de Madrid se apostó por la libertad en muchos ámbitos. Por ejemplo, la libertad de horarios comerciales, de elección de centro educativo, de hospital, de médico. Y recuerda que «a los socialistas no les gusta que la gente elija. A mí sí».
Con la claridad que la caracteriza y sin pelos en la lengua, la expresidenta de Comunidad de Madrid ha dejado jugosos titulares en esta entrevista:
“Estoy orgullosa de haber introducido la libertad de elegir colegio, hospital o médico cuando fui presidenta de la Comunidad de Madrid”.
“A los socialistas no les gusta que tú elijas”.
“Cuando yo llegué no había libertad de horarios comerciales”.
“Estoy orgullosa de haber introducido la enseñanza bilingüe”.
“Los idiomas si se aprenden antes de los 8 años, luego no necesitas gramática”.
“VOX era liberal y han echado a todos los que lo eran”.
“Que una consejera de Justicia del País Vasco ponga en la calle a criminales asesinos me alucina”.
“Debo ser la única que soy partidaria de Milei”.
“TVE tiene en cada tertulia a un representante de Podemos”.
“Yo soy de las que cumple el programa electoral. Construí 12 hospitales”.
“Te quitan el dinero para que la ministra Díaz se vaya a los Oscar”.
“Me odian porque digo lo que pienso y pienso lo que digo”.
“La izquierda me odia porque doy la batalla cultural. Eso no lo pueden soportar”.
“Rajoy es el hombre más encantador en el trato personal y como político una catástrofe”.
“Nunca me he fiado de las encuestas y me ha ido muy bien”.
“No creo que Sánchez haga coincidir las andaluzas con las generales apoyándose en el no a la guerra”.
“Los Ayatolás, los de Hamás son los que felicitan a Sánchez”.
“Estoy en desacuerdo con VOX en muchas cosas, pero en las más importantes estoy de acuerdo”.
“Hay gente que cree que el aborto es un derecho y está en el PP”.
“Ayuso es la mejor presidenta que ha tenido Madrid”.
“A Isabel le tocó lidiar con un vicepresidente que no era leal o con Pablo Iglesias, que lo dejó maltrecho y creo que aún no se ha recuperado”.
“Anda que si yo o cualquiera del PP llego a tener 27 inmuebles”.
“En los programas de TVE pagan dinerales a señoras como Santaolalla”
“VOX ha dejado de ser liberal”.
“La AECID se dedica a financiar que el clítoris de no sé dónde… Eso es corrupción”.
“Es una vergüenza regularizar así a inmigrantes”.
“La paguita es compatible con el salario. Me da la risa”.
“Sánchez es el peor presidente. Está en su puesto porque le han votado los enemigos de España”.
“Es una vergüenza estar gobernando con los enemigos de España”.
Desde su estreno, ya han pasado por este nuevo espacio de Periodista Digital auténticos tiburones de la política y de la comunicación de la talla de Ramón Tamames, Esperanza Aguirre, Inocencio Arias, Jaime Mayor Oreja, el coronel Pedro Baños, Eduardo Inda, el Doctor Cabrera, Paco Camps, Alvise Pérez, Jiménez Losantos…