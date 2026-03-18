Esperanza Aguirre se suelta con Alfonso Rojo y pilla desde Sánchez hasta Sarah Santaolalla

Esperanza Fuencisla Aguirre y Gil de Biedma (Madrid, 3 de enero de 1952) es una política española, ministra de Educación y Cultura entre 1996 y 1999, presidenta del Senado entre 1999 y 2002, y de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012. También ejerció de presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2016.

Licenciada en Derecho, es técnica de Información y Turismo del Estado. Fue la primera mujer en desempeñar la Presidencia del Senado. Encabezó la candidatura del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid en las elecciones municipales de 2015. Sin embargo, a pesar de ser la candidatura más votada, no logró ser investida de alcaldesa por carecer de apoyos suficientes.

En Tiempo de Hablar, Alfonso Rojo somete a la valoración de Esperanza Aguirre la actualidad de lo que estamos viviendo en España. Desde la corrupción del Gobierno socialista, el insostenible gasto público, la etapa de gobierno de Mariano Rajoy hasta el descontrol en la inmigración o los pactos entre PP y VOX.

Del expresidente del Gobierno popular, Aguirre sentencia que «en el trato personal es una persona encantandora» pero califica de «desastre» su etapa en La Moncloa por todos sus incumplimientos del programa electoral como las subidas de impuestos cuando prometió bajarlos o el abandono de la reforma de la Justicia con el no cumplimiento de cambiar el sistema de elección de los jueces del CGPJ «para que no sean los políticos los que nombran a los jueces que eventualmente nos tengan que juzgar«.

Respecto a por qué es tan odiada por la izquierda, Aguirre ha recordado que es «porque yo doy la batalla cultural y eso a la izquierda no le gusta». En esta línea la ex presidenta ha reivindicado que bajo su mandato en la Comunidad de Madrid se apostó por la libertad en muchos ámbitos. Por ejemplo, la libertad de horarios comerciales, de elección de centro educativo, de hospital, de médico. Y recuerda que «a los socialistas no les gusta que la gente elija. A mí sí».

Con la claridad que la caracteriza y sin pelos en la lengua, la expresidenta de Comunidad de Madrid ha dejado jugosos titulares en esta entrevista: